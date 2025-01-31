Крупные ритейлеры разослали по магазинам штучные партии RTX 5090. В Японии в магазинах и вовсе наблюдались стычки между покупателями.

Перед запуском первой партии видеокарт Blackwell Nvidia четко дала понять ситуацию по запасам на складах. Однако, похоже, ожидания покупателей оказались слишком завышенными. В результате можно наблюдать за «хаосом» в магазинах. В Японии ситуация и вовсе приняла интересный оборот. По информации @sarasteam0151, японцы, стремящиеся приобрести RTX 5090, настолько вошли в «раш», что начали устраивать беспорядки в магазинах электроники.

Чтобы дать всем желающим равные шансы на покупку GeForce RTX 5090 и уменьшить вероятность спекуляций, японские ритейлеры внедрили систему «лотереи» для первых клиентов. Однако, судя по всему, этот подход не сработал, так как событие вызвало настоящий бунт среди покупателей.

Ситуация с розничной торговлей как в Японии, так и в других регионах вызывает серьёзные опасения. Согласно информации, некоторые магазины, такие как MicroCenter, получили всего по несколько единиц RTX 5090 от Nvidia. И к тому же, стало известно, что перекупщики появились в магазинах уже за несколько дней до официального релиза, что делает маловероятным, чтобы обычные покупатели смогли заполучить эти карты.

Основным фактором образовавшегося дефицита стало решение Nvidia внедрить модули памяти GDDR7, которые, как сообщается, не поставлялись в нужных объёмах. Кроме того, партнёры компании имеют ограниченную маржу на графические процессоры из серии RTX 50, что побуждает их продавать свои запасы по ценам, превышающим рекомендованные. В результате, запуск оказался разочаровывающим.