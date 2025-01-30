Первые экземпляры уже сошли с конвейера и в скором времени окажутся на рынке. Однако цены пока не разглашаются.

Ульяновский автозавод сообщил о старте производства пикапов Sollers ST6 и ST8. Сборка осуществляется с полным циклом, включая сварку и окраску кузовов. Совсем недавно на заводе было введено в эксплуатацию новое оборудование для нанесения грунтовки, вероятно, как часть подготовки к запуску производства пикапов. Ожидается, что продажи ульяновских грузовиков начнутся в первом квартале, но цены на них пока не объявлены.

Для сборки пикапов на УАЗе была создана новая сварочная линия длиной 130 метров, а также выделены участки для производства шасси и финальной сборки. Первые экземпляры уже сошли с конвейера. Модели Sollers ST6 и ST8 получают дизельный двигатель, изготовленный ЗМЗ, объёмом 2,0 литра и мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией, также производимой компанией Sollers. На ST6 доступен бензиновый мотор такой же мощности, а на ST8 — агрегат объёмом 2,4 литра с мощностью 204 лошадей.

В 2024 году компания Sollers продала свыше 3,5 тысяч экземпляров пикапа ST6, ранее проводившегося во Владивостоке. Пикап ST8 уже представлен и вскоре выйдет на рынок в двух комплектациях: Optimum и Luxe, однако цена на него пока не разглашается.

Генеральный директор Sollers Николай Соболев отметил, что в будущем модельный ряд пикапов будет дополнен новой моделью. Её прототип демонстрировался в ноябре: это крупный грузовик под индексом ST9, который, согласно предварительным данным, представляет собой переработанную версию JAC T9. В планы компании также входит создание внедорожника, базирующегося на той же платформе.