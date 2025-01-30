По словам инсайдера, AMD отложила выход данных видеокарт, чтобы оптимизировать их до такого уровня производительности

Согласно информации инсайдера, AMD намерена сделать RX 9070 XT более производительной по сравнению с RTX 4080, как минимум на 3%. Цель для RX 9070 — достичь 85% производительности данного решения. Источник отметил, что в последние месяцы карты улучшались на 1% ежемесячно, что позволяет AMD рассчитывать на ещё более впечатляющие результаты.

Чтобы лучше понять эти целевые показатели, MLID ссылается на средние тесты 4K от Hardware Unboxed и указывает, что RX 9070 XT немного отстаёт от RX 7900 XTX. Говорят, что разница между RX 9070 XT и RTX 5080 составляет менее 10%.

Что касается RX 9070, то, по мнению источников, этот графический процессор превзойдет RX 7900 GRE и RTX 4070 Ti, но будет немного уступать RX 7900 XT в производительности.

Что ещё более важно, инсайдер в своих сравнениях рассматривает потенциальную производительность RX 9070/XT по отношению к RTX 5070/Ti. В данном случае MLID предполагает, что RX 9070 XT превзойдёт RTX 5070 Ti приблизительно на 15%, тогда как RX 9070 должна обойти RTX 5070 на уровне около 12%. Однако, стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы, и результаты могут существенно отличаться. Кроме того, MLID не принимает во внимание DLSS 4 Multi Frame Generation, которую Nvidia активно продвигает для своей серии RTX 50.

Похоже, что AMD достигла значительных успехов в области трассировки лучей. Согласно данным от MLID, модель RX 9070 превосходит RX 7900 XTX и по производительности сопоставима с RTX 4070 Super в игре Cyberpunk 2077 на разрешении 4K. Судя по всему, RX 9070 XT демонстрирует ещё более впечатляющие результаты и находится на уровне RTX 4070 Ti Super.

Если принять во внимание информацию от MLID, то стратегическое решение AMD отложить релиз RDNA 4 и сосредоточиться на улучшении программного обеспечения, похоже, может себя оправдать. Если графические карты действительно смогут достичь заявленных показателей производительности при утёкших ценах, то команда AMD имеет шанс значительно потеснить Nvidia в среднем сегменте рынка.