Желающие смогут не платить полную стоимость и наслаждаться лишь мультиплеерной игрой.

На форумах GTA известный инсайдер Rockstar Tez2 заявил, что выход шестой основной игры серии будет первым случаем, когда полные пакеты и онлайн-режим будут предложены отдельно с момента релиза. По утверждению инсайдера, Rockstar Games придётся учесть стоимость онлайн-компонента в общей цене игры, но у них есть возможность снизить цену на онлайн-версию, чтобы сделать её доступной для игроков, которые не могут позволить себе полную стоимость. Это может привести к тому, что игроки позже заинтересуются приобретением полной версии с основной кампанией. Множество представителей игровой индустрии опасаются, что потенциальная цена в 80 долларов за Grand Theft Auto 6 может стать нормой для видеоигр, учитывая, что затраты на их разработку значительно возросли за последние годы.

Недавние слухи о том, что Grand Theft Auto Online может быть доступна отдельно от полного издания Grand Theft Auto 6, не являются единственным интересным моментом, который появился в последние часы. Как сообщает GamesRadar, шоу-координатор Rockstar Games Майк Йорк поделился своими мыслями о производительности для консольных геймеров. Он отметил, что разработчики, вероятно, нацелены на достижение стабильных 30 кадров в секунду, максимально оптимизируя игровую среду, чтобы сохранить этот уровень производительности без падений.

По мнению бывшего сотрудника Rockstar, игра на PlayStation 5 Pro с использованием технологии PlayStation Spectral Super Resolution может достичь 60 FPS. Однако не стоит рассчитывать на такую же производительность на стандартной версии при запуске. Опираясь на свой опыт, он уверен, что Rockstar извлечёт максимум из аппаратного обеспечения консолей, обеспечив стабильные 30 FPS в начале, а позже возможно улучшит игру до 60 FPS. При этом более высокая частота кадров не является главным приоритетом по сравнению с созданием впечатляющего игрового опыта на уровне 30 FPS.

Ожидается, что Grand Theft Auto 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце текущего года, хотя точная дата релиза пока не была официально объявлена.