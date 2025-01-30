В компании считают, что при правильном удалении адаптеров возможен лишь незначительный износ

В последнее время в сети появилось множество слухов о повреждениях видеокарт, связанных с механикой ASUS Q-Release на материнских платах серии 800. В ответ на это, компания ASUS наконец сделала официальное заявление, в котором разъясняет суть проблемы.

В полученном от ASUS сообщении подчёркивается, что вероятность повреждения графического процессора при использовании механизма Q-Release крайне мала. Представители компании сообщили, что провели собственные тесты этой функции на новых материнских платах серии 800 и обнаружили, что она может привести лишь к незначительным царапинам или износу при интенсивном использовании. По словам ASUS, признаки износа могут проявляться независимо от типа механизма в картах расширения PCIe, и Q-Release не является исключением из данного правила.

Недавно появились сообщения о множестве случаев, когда пользователи замечали серьёзные повреждения интерфейса PCIe своих видеокарт при их извлечении из материнских плат ASUS серии 800. Однако, компания ASUS утверждает, что таких инцидентов «крайне» мало, и на основе их тщательного тестирования и анализа, материнские платы и видеокарты «не содержат повреждений», способных повлиять на их работу или производительность.

Сложно не заметить, что ASUS немного уклончиво говорит о признании ущерба графическим процессорам, просто классифицируя его как малозначительный, не вызывающий у пользователей беспокойства. Тем не менее, можно было наблюдать, что повреждения довольно ощутимые и не представляют собой обычные царапины или следы износа. В некоторых случаях действительно был откушен фрагмент интерфейса PCIe, и по словам ASUS, это является «ошибкой пользователя».

Компания ASUS утверждает, что они провели 40 тестов на вставку и извлечение и не обнаружили никаких аномалий. Однако, в некоторых случаях внешние тесты показали, что 60 вставок, выполненных неправильными методами, приводят к повышенному износу, что делает следы более явными.

Маловероятно, что все пользователи, сообщившие о повреждениях графических процессоров, могли осуществить вставку и извлечение устройств 60 раз. Тем не менее, необходимо провести независимое расследование по этому вопросу, чтобы выяснить, связано ли это действительно с ошибками пользователей или же с дефектами в механизме Q-Release.