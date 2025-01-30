Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
GOG адаптировали игры Dino Crisis и Dino Crisis 2 под современные системы
Оба проекта вышли в начале 2000-ых и стали одними из лучших игр на PlayStation

Команда разработчиков из GOG, также известной как Good Old Games, представила обновлённые версии ПК-портов классических игр Dino Crisis и Dino Crisis 2. Эти известные ранее хоррор-игры о выживании впервые появились на консоли PlayStation в 1999 и 2000 годах соответственно.

Хотя обе игры были адаптированы для ПК в 2000 и 2002 годах, они оставались в значительной мере неприметными. Их было сложно найти для покупки и еще труднее запустить на современных системах. Однако, новые версии, выпущенные GOG, вернули жизнь этим культовым проектам.

В обновлённых портах присутствует полная совместимость с Windows 10 и Windows 11, а также поддержка английского, японского, испанского, итальянского, французского и немецкого языков. Однако, Dino Crisis 2 имеет только английский и японский. Специалисты GOG адаптировали игры и под DirectX. Есть поддержка 32-битной глубины цвета и разрешения 4K. Как сообщает GOG, кат-сцены и анимации выполняются без каких либо трудностей. Можно использовать различные контроллеры, такие как DualSense, DualShock 4, джойстики от Xbox и Nintendo Switch, а также многие другие. 

Оба проекта имеют игровой процесс, напоминающий классические части Resident Evil, с управлением в похожем стиле. В основном, это survival horror проекты, которые ставят перед игроками задачи, связанные с древними угрозами, и требуют выживания в мире, наполненном восставшими динозаврами в духе «Парк Юрского периода».

Обе игры теперь доступны на платформе GOG по цене 9.99 доллара за каждую. Игроки, желающие приобрести обе игры, могут сэкономить 3 доллара, купив комплект Dino Crisis за 16.99.

#playstation #видеоигры #gog #dino crisis
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
1
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Смартфон Google Pixel 9a появится в марте с максимальной памятью на 256 ГБ и батареей на 5100 мАч
+
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
+
Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип
1
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
3
Производители телеком-оборудования в России вынуждены повышать цены
+
Первые тесты Nvidia RTX 5080 разочаровывают - новая видеокарта медленнее RTX 4090
7
Планшет OnePlus Pad Pro был обновлëн до ColorOS 15.0.0.403, в котором добавлены новые функции
+
Китайский стартап DeepSeek пострадал от крупномасштабной кибератаки
4
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
+
Пентагон заключил контракты на создание двигателя для истребителя шестого поколения NGAD
+
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
+
Глава криптобиржи Coinbase: Каждую неделю создаётся 1 миллион новых криптовалют
+
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
2
В ноябре выйдет второе поколение наушников Huawei FreeClip с множеством функциональных улучшений
+
Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
+
Hardware Unboxed протестировали RTX 5080 — лучше сэкономить и купить RTX 4080 Super
2
Технологическая индустрия США потеряла за один день 1 триллион долларов из-за ИИ DeepSeek
3

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
42
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
64
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
281
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
10
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
8

Сейчас обсуждают

nonses84
12:58
Епти, сбрасывают им еду как собакам, а там кто сильнее тот и забрал себе. Типо сами себя дальше перебейте.
США прекратят поставлять в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи средства контрацепции
nonses84
12:57
Сами взломали и сами обвинили! Устранение конкурентов полным ходом.
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
Американец
12:56
это алибаба квен 2.5. шляпу выдал как чат гпт
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
KALAG
12:56
Вроде поговаривали (кто-то) что в приложении нвидиа апп будет автоматически обновляться длсс во всех установленных играх. Не?
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
baran
12:55
А может не из-за карты, может проц слабый был, не помню какой. 6326 была встроена на материнке
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
nonses84
12:53
Мне интересно, а воду помыться тоже из солнца будут получать? И какашки на солнце отправлять?
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Американец
12:52
мб статью написать. чет хорош дипсик. ТОП-7 причин, почему RTX 5080 — мой выбор вместо RTX 5090 Разбор для тех, кто не готов жечь деньги в угоду цифре «9» в названии. ( куча текста ) FAQ (для тех,...
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
Чatо -- Боt
12:51
Где же теперь Некроина столоваться будет?
Украина обсуждает с Европой замену помощи от США по линии USAID
nonses84
12:49
Да все это пыль в глаза, типо мы против и все такое. А на самом деле Гренландия уже давно под США. С учетом того что в ес базируются армии США , то как они что-то там могут быть против? Просто разыгру...
Глава Евросовета заявил о намерениях ЕС защищать территориальную целостность Дании
Bamboliny
12:48
Немного дополню итоги. Подавляющее большинство статей о железе конца 90-х - начала 2000-х писалось разного рода околокомпьютерными изданиями с тестами и объективными оценками. Причем писалось на приме...
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем