Оба проекта вышли в начале 2000-ых и стали одними из лучших игр на PlayStation

Команда разработчиков из GOG, также известной как Good Old Games, представила обновлённые версии ПК-портов классических игр Dino Crisis и Dino Crisis 2. Эти известные ранее хоррор-игры о выживании впервые появились на консоли PlayStation в 1999 и 2000 годах соответственно.

Хотя обе игры были адаптированы для ПК в 2000 и 2002 годах, они оставались в значительной мере неприметными. Их было сложно найти для покупки и еще труднее запустить на современных системах. Однако, новые версии, выпущенные GOG, вернули жизнь этим культовым проектам.

В обновлённых портах присутствует полная совместимость с Windows 10 и Windows 11, а также поддержка английского, японского, испанского, итальянского, французского и немецкого языков. Однако, Dino Crisis 2 имеет только английский и японский. Специалисты GOG адаптировали игры и под DirectX. Есть поддержка 32-битной глубины цвета и разрешения 4K. Как сообщает GOG, кат-сцены и анимации выполняются без каких либо трудностей. Можно использовать различные контроллеры, такие как DualSense, DualShock 4, джойстики от Xbox и Nintendo Switch, а также многие другие.

Оба проекта имеют игровой процесс, напоминающий классические части Resident Evil, с управлением в похожем стиле. В основном, это survival horror проекты, которые ставят перед игроками задачи, связанные с древними угрозами, и требуют выживания в мире, наполненном восставшими динозаврами в духе «Парк Юрского периода».

Обе игры теперь доступны на платформе GOG по цене 9.99 доллара за каждую. Игроки, желающие приобрести обе игры, могут сэкономить 3 доллара, купив комплект Dino Crisis за 16.99.