При использовании трассировки лучей уже потребуется видеокарта уровня RTX 4080 или RX 7900 XTX

Nixxes и Insomniac наконец представили системные требования для Marvel's Spider-Man 2 на ПК, а также особенности, характерные для этой платформы, такие как поддержка широкоформатных экранов, Nvidia DLSS Ray Reconstruction, DLSS 3.0, FSR 3.1 с Frame Gen и Intel XeSS. Что касается необходимых характеристик, подойдет практически любой компьютер, собранный за последние пять лет.

Если обходиться без трассировки лучей, можно использовать процессор Intel или Zen 2 8-го поколения в сочетании с видеокартой GTX 1650 либо RX 5500. В этом случае игра будет работать на 30 FPS при разрешении 1080p, что вполне приемлемо для такой старой конфигурации. Для достижения 60 FPS потребуется графический процессор RTX 3050 или RX 5700. Для 1440p же нужны решения уровня Core i5-11400 и Ryzen 5 5600 вместе с GeForce RTX 3070 или RX 6800. Неудивительно, что такие скромные требования, учитывая, что игра запускается и на PlayStation 4, выпущенной десять лет назад.

Marvel's Spider-Man 2 требует значительно более производительного оборудования для полноценного использования трассировки лучей на высшем уровне. Чтобы обеспечить плавный игровой процесс в 4K с максимальными настройками, вам потребуется как минимум видеокарта RTX 4090, а также процессор Ryzen 7 7800X3D или Core i9-12900K и не менее 32 ГБ оперативной памяти.

Тем не менее, игроки, ориентирующиеся на разрешение 1440p, могут использовать системы на базе процессоров Core i7-12700K или Ryzen 9 5900X вместе с видеокартами Radeon RX 7900 XTX или RTX 4080, чего будет достаточным для комфортной игры. Не уточняется, учитываются ли перечисленные разрешения в контексте систем с ИИ-апскейлерами.

Marvel's Spider-Man 2 будет представлена в двух версиях: Стандартной и Ультимейт. Аналогично консольному варианту, Ультимейт-издание включает в себя ряд уникальных бонусов и костюмов, которые недоступны в других формах.