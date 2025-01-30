Геймеры будут отмечать, какие игры необходимо добавить в библиотеку.

GOG — это известная игровая платформа, которая сосредоточилась на возрождении классических игр для современных устройств. Новый проект компании — это ещё один шаг в рамках этой цели.

Dreamlist — это свежая инициатива, которую GOG запустила запустила накануне. По своей сути, она представляет собой усовершенствованную версию списка желаемого от сообщества, позволяя пользователям голосовать за игры, которые они бы хотели видеть обновлёнными для современного железа. Это также является частью GOG Preservation Program, цель которой — обеспечить обновления и постоянную поддержку для игр, оставленных без внимания их создателями.

Программа сохранения GOG предлагает современные обновления для старых игр, которые долгое время не получали внимания. Эти обновления могут включать поддержку высоких разрешений, современных контроллеров и облачных сохранений, среди прочих возможностей. GOG, изначально известный как Good Old Games, начал свою деятельность с целью предложить игрокам возможность приобретать и наслаждаться классическими ПК-играми.

Dreamlist стремится предложить усовершенствованный способ, благодаря которому сообщество классических игр может делиться своими мнениями о том, какие тайтлы оно хотело бы видеть в обновленном виде или сохраненными. Эти отзывы помогают GOG определить, в каком направлении развивать свои усилия, а также могут привлекать внимание правообладателей к популярным названиям, что потенциально ускоряет процесс их появления на платформе GOG и на ПК.

Важно отметить, что высокая популярность игры на Dreamlist не означает, что GOG обязательно создаст или сможет выпустить её обновление. Поддержание классических игр для ПК часто приводит к сложностям; наряду с техническими и программными проблемами, вопросы, касающиеся прав на публикацию и распространение, могут быть довольно запутанными. Тем не менее, коллективный голос сообщества способен донести сильное желание увидеть определенный тайтл и спровоцировать реальные изменения в индустрии.