В течение первых трёх дней после релиза разработчикам удалось реализовать около миллиона копий

Запущенный в октябре 2024 года, проект обновил оригинальную версию 2001 года для современных игроков, получив высокую оценку за свою графику и игровой процесс как от критиков, так и от пользователей.

После релиза игры на ПК и PlayStation 5 в октябре 2024 года она достигла отметки в более чем миллион проданных копий всего за три дня, что сделало её самой быстроразвивающейся игрой в этой долгоживущей франшизе. В то время как новые проекты, такие как Silent Hill: Townfall, продолжают развивать серию, колоссальный успех Silent Hill 2 вызывает у многих фанатов вопрос о возможности появления дополнительных ремейков в будущем.

Анонс обновлённой Silent Hill 2 появился в октябре 2022 года после многих утечек информации, и фанаты с восторгом восприняли новость о возвращении значительных членов команды, работавших над оригиналом. В отличие от игры 2001 года, которая была создана разработчиками из Konami, ремейк был осуществлён студией Bloober Team. Учитывая, что Silent Hill 2 по-прежнему считается одной из лучших частей серии, неудивительно, что ремейк получает колоссальный успех, а его создатели радуют новыми достижениями в продажах.

Silent Hill 2 завоевал различные награды за выдающийся звуковой дизайн, сюжет, музыкальное сопровождение, художественное оформление и множество других аспектов. Хотя игра не забрала с собой никаких наград на The Game Awards 2024, она была отмечена пятью номинациями, в число которых вошло «Лучшее исполнение Люка Робертса в роли Джеймса Сандерленда, главного героя игры». В конце 2024 года ремейк Silent Hill 2 стал счастливым обладателем премии Steam за выдающийся визуальный стиль.