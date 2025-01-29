Данные модули памяти могут достигать скоростей до 6800 МТ/с

Недавно представленные материнские платы MSI B860, предназначенные для процессоров Intel Core Ultra Series 2, предлагают улучшенную совместимость с оперативной памятью. Эти платы не только поддерживают высокоразогнанную память от ведущих производителей, но и оптимизированы для использования DDR5, произведённой в Китае.

По информации китайского издания Sina, обновлённый BIOS для некоторых моделей MSI B860, таких, как MAG B860 Tomahawk WiFi, MAG B860M Mortar WiFi и Pro B860M-A WiFi, теперь позволяет использовать DDR5 от компании ChangXin Memory Technology, что существенно повышает скорость работы памяти. В то время как более дорогие материнские платы с чипсетом 800 делают акцент на высоких частотах с конфигурацией 2x DIMM, последнее обновление BIOS откроет возможность работы с конфигурацией до 4x DIMM при скорости DDR5 до 6800 МТ/с.

Недавние улучшения теперь гарантируют отличную совместимость с памятью CXMT DDR5, которая производится на территории Китая. Она стала одной из первых, получивших официальное одобрение от такого производителя, как MSI. По информации, чипы памяти не используют самый современный производственный процесс из-за ограничений, введённых США, однако, их технические характеристики всё ещё достаточны для удовлетворительной работы.

Чипы, применяемые в модулях памяти CXMT DDR5, будут на 40% больше по сравнению с продуктами Samsung и Micron, но в будущем существует вероятность выпуска более компактных чипов. В то же время, для данных производителей это всё ещё обходится несколько дороже. Тем не менее, с ростом производства общие расходы могут снизиться.

Такое развитие событий позволит большему числу производителей памяти зайти на местный рынок, и, возможно, производители материнских плат предложат значительную поддержку памяти местного производства.