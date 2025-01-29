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Zelikman
Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 получат тот же ценник, что и предыдущие модели
По информации инсайдера, компания использует тот же подход, что и с моделями Galaxy S25

Согласно новым слухам, стоимость Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 может остаться на уровне своих предшественников. Данную информацию опубликовал @PandaFlashPro в социальной сети X (Ранее Twitter). 

Этот источник не является привычным для новостей о Samsung, поэтому, возможно, стоит дождаться других надежных данных. Инсайдер упомянул, что оба устройства вряд ли изменят цены в большинстве стран. Учитывая, что аналогичная ситуация произошла с серией Galaxy S25, можно предположить, что так же будет и с Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Стоит напомнить, что стартовая цена Galaxy Z Fold 6 составляла $1899, в то время как Galaxy Z Flip 6 был доступен за $1099. Если слухи окажутся правдой, можно ожидать аналогичные ценовые категории для их следующих моделей в этом году. 

Недавний аналитический отчёт говорит о том, что вероятных значительных изменений в этих двух устройствах не будет. Samsung, похоже, планирует повторить свою стратегию, использованную для серии Galaxy S25, и сосредоточится на улучшении программного обеспечения. Компания может дождаться выпуска Galaxy Z Fold 8 и Flip 8 в 2026 году, чтобы реализовать серьёзные изменения в аппаратной части. Тем не менее, Galaxy Z Flip 7, похоже, получит более крупный экран. Также есть вероятность внедрения новейшего чипа Exynos.

Как ожидается, оба смартфона будут представлены в конце этого года. Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 были анонсированы в конце июля прошлого года. Обычно Samsung проводит мероприятия в августе, но в прошлом году дата была изменена на июль. Ожидаем, что произойдет на этот раз.

#смартфоны #samsung #гаджеты #galaxy #устройства
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