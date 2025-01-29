Для сравнения, в 2023 году этот показатель находился на уровне 659 млрд рублей

В 2024 году бюджет России значительно пополнился благодаря утилизационному сбору, который превысил триллион рублей, сообщают данные Минфина. Это на 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Утилизационный сбор стал одной из самых быстрорастущих статей доходов государственной казны.

Утилизационный сбор взимается для компенсации расходов на утилизацию транспортных средств, выводимых из эксплуатации. Его обязаны платить все участники автомобильного рынка России: производители, дистрибьюторы, а также физические лица, ввозящие машины из-за границы. При этом для личного использования автомобилей применяются понижающие коэффициенты. В 2024 году 669 миллиардов рублей было собрано с ввозимых в страну автомобилей, а ещё 417 миллиардов — с произведённых на территории РФ. Однако, локальным производителям государство начисляет компенсации.

Итоговый объём сборов составил 1,1 триллиона рублей, что на 13% превысило уточнённый бюджетный прогноз в 967 миллиардов. Для сравнения, в 2023 году утилизационный сбор принёс казне 659 миллиардов рублей.

Среди причин роста собираемости утильсбора в Минфине называют не только увеличение ставок, которое произошло в октябре, но и рост импорта автомобилей. По некоторым оценкам, в 2023 году в Россию было ввезено более миллиона единиц транспорта. Кроме того, эксперты отмечают закрытие ряда схем, которые ранее позволяли минимизировать размер платежа. Прогноз на 2025 год предполагает, что сборы могут превысить два триллиона рублей. Это связано с дальнейшим повышением ставок и отменой льгот для некоторых категорий транспорта. Стратегия повышения утильсбора рассчитана до 2030 года. Официально считается, что такие меры должны стимулировать иностранные компании к локализации производств в России.