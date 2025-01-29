Остальные производители материнских плат пока не стали обновлять свои списки

На выставке CES 2025 были представлены новые процессоры AMD Ryzen X3D, основанные на архитектуре Zen 5, однако, точная дата их выхода пока остается неизвестной. Планы по запуску Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D предполагают их появление на рынке в первом квартале 2025 года, но AMD не уточнила конкретные сроки. В то же время компания ASRock начала добавлять поддержку этих чипов на своих материнских платах AM5.

AMD Ryzen 9 9950X3D позиционируется как топовый процессор как для игр, так и для производительности, тактовая частота которого идентична тактовой частоте его обычной версии. Согласно актуальным данным, Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D продемонстрируют аналогичную игровую производительность, как и Ryzen 7 9800X3D, но будут гораздо быстрее в многопоточных задачах.

Хотя полные спецификации не раскрыты, информация уже доступна благодаря официальным анонсам. 9950X3D и 9900X3D указаны в верхней части списков совместимости, с TDP 170 Вт и 120 Вт соответственно. 9950X3D стал первым процессором X3D с TDP 170 Вт, что делает его аналогом 9950X по энергозатратам.

Как сообщается, ASRock обновила список совместимых устройств для всех материнских плат AM5, включая варианты серий 600 и 800. Это касается чипсетов ASRock X870/X870E, B850, X670/X670E, B650/B650E и A620. Все материнские платы в этом списке показывают Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D как совместимые ЦП.

Необходимо учесть, что для этих чипов доступна проверенная версия BIOS — 3.16, которая уже вышла для всех материнских плат ASRock AM5. Это подразумевает, что после обновления BIOS до последней версии пользователи смогут использовать один из этих процессоров сразу после установки. Другие производители материнских плат, такие как ASUS, Gigabyte и MSI, пока не обновили списки совместимости процессоров для своих материнских плат AM5 и не обеспечили полную поддержку этих чипов.



