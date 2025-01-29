Для разработки самой модели были использованы процессоры Hopper H100 от Nvidia, но выполнение рабочих задач происходит на решениях Ascend 910C.

Китайская компания в области искусственного интеллекта DeepSeek за последние несколько дней действительно смогла оказать значительное влияние на мировые рынки и сферу ИИ. Их недавно представленная модель R1 вызвала серьёзные колебания на фондовом рынке Соединённых Штатов, сократив его капитализацию на 2 триллиона долларов. Это произошло из-за паники среди инвесторов, вызванной анонсом новой технологии. Хотя данные о вычислительной мощности, которую DeepSeek применяла для обучения R1, остаются загадкой, есть предположения, что Huawei сыграла ключевую роль в этом процессе. По информации от источников, DeepSeek R1 использует для вывода чипы Ascend 910C, что вносит новые детали в эту историю.

Ускоритель Huawei Ascend 910C позиционируется как прямой конкурент чипа Nvidia Hopper H100. Хотя точные характеристики решения Huawei пока не раскрыты, сообщается, что корпорация намерена начать его массовый выпуск в первом квартале 2025 года. Это решение было принято после того, как крупные китайские ИИ-стартапы, такие как ByteDance и Tencent, проявили интерес к этой технологии. Чипы Huawei уже зарекомендовали себя как высококачественная альтернатива оборудованию Nvidia на китайском рынке и успешно захватили значительную долю рынка. В ближайшее время их популярность, вероятно, будет только расти.

Вокруг вычислительных ресурсов, задействованных в модели ИИ DeepSeek R1, пока нет четкой информации, и в прессе наблюдается много недоразумений. В первую очередь, сумма в «5-6 миллионов долларов» не отражает общие затраты на обучение, а скорее представляет собой расходы на развертывание конечной модели. Во-вторых, есть информация, что DeepSeek имеет доступ к более чем 50 000 графических процессоров H100 от Nvidia, что подразумевает, что компании действительно потребовались ресурсы, сопоставимые с другими аналогичными проектами в области ИИ.

Использование чипов от Huawei остаётся интересным аспектом, так как они доступны в больших объёмах для местных предприятий, и их цена вполне конкурентоспособна по сравнению с «ослабленными» версиями Nvidia или даже с ускорителями, полученными через нелегальные каналы. Сообщается, что Huawei работает над новым поколением чипов Ascend AI, которые, по слухам, будут соперничать с продуктами Blackwell, что увеличит глобальную конкурентоспособность китайских решений.