Первые обзоры на данные модели появятся 19 февраля текущего года

Стоит напомнить, что менее месяца назад Nvidia представила эту видеокарту стоимостью 749 долларов вместе с моделями GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090 и более доступной GeForce RTX 5070.

Согласно полученным данным, GeForce RTX 5070 Ti обещает удвоенную производительность по сравнению с предыдущей моделью GeForce RTX 4070 Ti, при этом общая потребляемая мощность графического процессора увеличилась лишь на 5%, достигнув 300 Вт. Для достижения такого прироста Nvidia оснастила RTX 5070 Ti графическим чипом GB203, выполненным по 4-нм техпроцессу TSMC. Этот процессор содержит 8970 ядер CUDA и работает на тактовой частоте до 2,45 ГГц. Кроме того, видеокарта получила 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 896 ГБ/с через 256-битную шину.

Учитывая предыдущие утечки, Nvidia и её партнёры начнут продажи GeForce RTX 5070 Ti уже 20 февраля. Также сообщается, что в этот же день появятся первые обзоры видеокарт, которые не соответствуют рекомендованной производителем цене. В то же время обзоры моделей, соответствующих РРЦ в 749 долларов, станут доступны на день раньше — 19 февраля.

Отмечается, что Nvidia пока не подтвердила своим партнёрам точные даты запуска GeForce RTX 5070. На данный момент RTX 5070 является самой младшей моделью в линейке Blackwell, но позже в этом году компания планирует представить более доступные варианты — GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti, основанные на графическом процессоре GB206.