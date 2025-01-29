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Zelikman
Дональд Трамп подтвердил возможность покупки TikTok компанией Microsoft
По словам президента США, в ближайшее время американские компании начнут конкурировать между собой за приобретение приложения

Трамп сыграл ключевую роль в сохранении TikTok в США, подписав указ, который позволил платформе продолжить работу. Однако, он не отменил требование о продаже американской доли TikTok местным владельцам. Теперь Трамп подтвердил, что Microsoft проявляет интерес к приобретению платформы коротких видео.

Законопроект, подписанный президентом Джо Байденом в прошлом году, обязывает компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать свою долю в американском подразделении. Первоначальный крайний срок для выполнения этого требования был установлен на 19 января 2025 года, и в этот день приложение действительно было временно отключено. Однако, Трамп подписал указ, продлевающий срок на 75 дней. В течение этого периода все заинтересованные стороны должны достичь соглашения, которое может включать полную или частичную продажу TikTok. ByteDance всегда сопротивлялась такому сценарию, но, возможно, это единственный способ сохранить присутствие платформы на американском рынке.

Вчера Дональд Трамп подтвердил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok. Тем не менее, компания из Редмонда не является единственным игроком на этом рынке, и Трамп предсказывает, что может начаться своего рода «конкуренция предложений». TikTok предлагает потенциальным новым владельцам моментальный доступ к данным о 170 миллионах пользователей в США, что имеет огромную ценность в эпоху искусственного интеллекта. К тому же, огромная популярность приложения увеличивает его привлекательность для потенциальных покупателей. На вопрос, собирается ли Microsoft подавать заявку на покупку TikTok, Трамп ответил: «Я бы сказал, да».

«Если нам удастся сохранить все эти рабочие места и голоса и избежать вмешательства Китая — что мы и стремимся сделать — посмотрим, к чему это приведёт», — добавил он.

Ранее американские власти предлагали продать 50% TikTok в качестве одного из вариантов разрешения конфликта, что позволило бы ByteDance сохранить значительную долю в платформе, от которой, по всей видимости, компания не готова отказаться. Любопытно, что это не первая возможность для Microsoft приобрести TikTok. Компания имела шанс сделать это еще в 2020 году, но тогда сделка не состоялась.

На данный момент несколько сторон проявляют интерес к покупке TikTok. Среди них инициатива Project Liberty под руководством Фрэнка Маккорта, канадский бизнесмен Кевин О'Лири, фирмы Perplexity, Oracle и даже известный YouTuber Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast. В числе возможных претендентов упоминался и Илон Маск, однако ByteDance опровергла эту информацию. В любом случае, Трамп сообщил, что решение о будущем TikTok должно быть принято в течение следующих 30 дней.

#сша #технологии #microsoft #дональд трамп #tiktok
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