Такая информация приводится на сайте Евразийской экономической комиссии

Хотя Nvidia официально не представила всю линейку GeForce RTX 50 на выставке CES 2025, утечка информации, появившаяся ранее, позволила составить примерное представление о младших моделях серии. Однако, инсайдер @Olrak29_ в своем аккаунте X раскрыл новые подробности об одной из базовых видеокарт Nvidia — GeForce RTX 5060 Ti.

Согласно данным, опубликованным на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), RTX 5060 Ti будет выпускаться в двух вариантах: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. При этом стандартная версия GeForce RTX 5060 получит только одну модификацию с 8 ГБ памяти. Хотя ранее была информация, что последняя будет иметь еще вариант на 12 ГБ. Похоже, Nvidia планирует предложить более доступный вариант RTX 5060 Ti для пользователей, которым не требуется увеличенный объём видеопамяти.

На данный момент информации о GeForce RTX 5060 Ti крайне мало. По слухам, эта видеокарта будет оснащена графическим процессором GB206 и будет построена на плате PG152. Ожидается, что Nvidia представит её в марте вместе с версией без приставки Ti. Вероятно, это произойдет примерно в то же время, когда AMD планирует анонсировать свои Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Однако, RTX 5060 и RTX 5060 Ti не станут прямыми конкурентами новинкам AMD, так как они, скорее всего, будут соперничать с Radeon RX 9060 XT на базе Navi 44 и другими моделями.

Недавно появились данные о том, как GeForce RTX 5080 справляется с конкурентами предыдущего поколения. Что касается чистой производительности, то здесь нет ничего выдающегося, и, вероятно, то же самое можно будет сказать о RTX 5060 Ti и RTX 5060. Геймерам снова придётся полагаться на технологии искусственного интеллекта, чтобы получить хоть сколько-нибудь заметный прирост производительности по сравнению с архитектурой Ada Lovelace.