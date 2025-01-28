Компания Илона Маска также поставляет автомобили в Европу из Китая и попала под данное решение

Компания Tesla вступила в ряд автопроизводителей, которые решили оспорить в суде введение новых пошлин на импорт китайских электромобилей в страны Евросоюза. Как сообщает Reuters, это может стать началом новой главы в противостоянии Илона Маска с властями Брюсселя. Ранее в этом месяце европейские регулирующие органы начали расследование по поводу принадлежащей американскому предпринимателю соцсети X (заблокирована в РФ).

Tesla располагает своим заводом в Шанхае и стала первой иностранной компанией, которой удалось организовать производство без необходимости создавать совместное предприятие с местными фирмами. Gigafactory Shanghai производит седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. Изначально эти электромобили предназначались только для китайского рынка, но вскоре начали экспортироваться и за границу, в том числе в Европу.

В октябре прошлого года Еврокомиссия приняла окончательное решение о введении компенсационных пошлин на импорт электромобилей, произведённых в Китае. Эти тарифы были установлены с учётом уровня субсидий, которые предоставляют китайские власти своим автопроизводителям. Компания Илонa Маска столкнулась с дополнительным налогом по самой низкой индивидуальной ставке — 7,8%. Для наглядности, госконцерн SAIC, который предлагает в Европе электрокары бренда MG, обязан уплачивать 35,3% в дополнение к стандартной 10-процентной таможенной пошлине.

На прошлой неделе с похожими исковыми заявками в Европейский суд обратились компании BMW и крупнейшие китайские бренды — BYD, Geely и SAIC. Хотя информации о содержании исков нет, такие процессы, как правило, занимают около полутора лет, и вынесенное решение суда может быть оспорено.

По итогам 2024 года модель Model Y стала лидером продаж в Китае, чуть опередив седан BYD Qin Plus. В Европе электрокроссовер Tesla занимал позицию самой популярной модели в 2023 году, однако через год он оказался на четвертом месте в рейтинге продаж.