Пользователи смогут создавать целые кампании, новые улучшения и кастомизировать своих персонажей прямо в игре

Avalanche Software порадовала фанатовHogwarts Legacy на ПК. Всего через три дня в игре появится обновление с поддержкой модов, которые можно будет устанавливать непосредственно из игрового меню.

Вместе с этим, разработчики представят инструмент для создания модификаций Hogwarts Legacy Creator Kit, который станет доступен в тот же день в Epic Games. Этот комплект позволит игрокам создавать новые квесты, подземелья и улучшения героев, такие как новые облики и скины. После создания модификаций их можно будет загружать через платформу CurseForge для интеграции в игру. Все моды будут размещаться и тщательно проверяться на CurseForge. Для использования официальных модов в Hogwarts Legacy необходимо, чтобы учетная запись Steam или Epic Games Store была связана с аккаунтом Warner Bros. Games. Игроки могут начать связывание своих учетных записей, посетив специальную веб-страницу.

Разработчики из Avalanche уже взаимодействуют с рядом создателей модов для подготовки контента перед грядущим запуском. Например, среди ожидаемых модов — «Dungeon of Doom», который предложит игрокам подземелье, полное боёв и скрытых тайн. Кроме того, в игре появятся совершенно новые варианты замены метлы, возможности для улучшенного создания персонажа, индивидуализация одежды и многое другое. Безусловно, модификации для ПК, которые доступны старыми методами и можно загрузить через Nexus Mods, останутся отдельными элементами.

Помимо этого, в недавнем пресс-релизе сообщается, что на данный момент самая продаваемая игра 2023 года разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий. Avalanche Software и Warner Bros. Games стремятся продлить жизненный цикл игры, в то время как слухи о разработке Hogwarts Legacy 2, которая, по всей видимости, включит элементы живого сервиса и создается на Unreal Engine 5, продолжают набирать обороты.