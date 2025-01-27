Фронтальная камера получит 10-мегапиксельный сенсор

Сейчас, когда Galaxy S25 начинает появляться в магазинах и его можно оформить по предзаказу, инсайдеры уже поднимают вопросы о новых устройствах, которые Samsung может представить этим летом. В дополнение к Galaxy S25 Edge с его утонченным дизайном, в обсуждениях упоминаются Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а также первый Samsung с тройным или многофункциональным складыванием, который также ожидается в этом году.

Недавняя информация от надёжного источника в Нидерландах утверждает, что были раскрыты ключевые характеристики камеры для преемника Galaxy Z Flip 6, который также должен выйти в этом году в немного упрощённой версии для поклонников. Согласно недавним утечкам, если Samsung действительно добавит новые аппаратные функции в Galaxy Z Flip 7, то, скорее всего, они не будут связаны с камерой. Подобно своему предшественнику, Galaxy Z Flip 7, вероятно, будет оснащен двойной камерой: 50-мегапиксельным основным модулем и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным. Фронтальная камера, как сообщается, останется прежней с датчиком на 10 МП.

Это вряд ли станет неожиданностью для преданных фанатов Samsung, особенно учитывая, что в этом году Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus не получили никаких обновлений в области камер. Только Galaxy S25 Ultra предлагает обновление в виде нового 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Galaxy Club предполагает, что Samsung сосредоточится на программных усовершенствованиях, таких как ProVisual Engine, для улучшения качества фотографий и видео на Galaxy Z Flip 7. Пока неизвестно, появятся ли возможности для улучшенной ночной съемки в стиле Galaxy S25, особенно с новым Exynos 2500 вместо Snapdragon 8 Elite.