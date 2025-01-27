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Zelikman
Hongqi опубликовала изображения своего нового 286-сильного электромобиля Tiangong 05
Официальная премьера запланирована на период празднования Китайского нового года.

Компания Hongqi представила изображения внешнего вида своего нового электромобиля — седана среднего размера Tiangong 05. Это серийная версия, созданная на основе концепта E009, продемонстрированного в прошлом году. Как указывает Car News China, официальная премьера ожидается в районе празднования китайского нового года, который начнется 29 января.

Эта модель является второй в новой линейке Tiangong, после кроссовера с индексом 08, также известного под обозначением Hongqi EHS7. Кроме того, более крупный седан EH7, с которого стартовало развитие «зелёного» направления Hongqi New Energy, также относится к этому семейству.

Внешний облик Hongqi Tiangong 05 сохраняет общую стилистику шоу-кара E009, который был представлен на Пекинском автосалоне весной 2024 года. Однако, для серийной версии изменили переднюю часть, включая фары и бампер, а также заменили логотип электромобильного подразделения на традиционный вертикальный знак Hongqi.

На задней панели остались Y-образные фары, которые интегрированы в крышку багажника, однако, задний бампер претерпел значительные изменения. Согласно данным сертификации, Honqgi Tiangong 05 имеет размеры 4820x1915x1480 мм и колесную базу в 2900 мм. Это означает, что он короче модели EH7 на 160 мм и ниже на 10 мм, а расстояние между осями уменьшилось на 100 мм.

На а начальном этапе продаж Tiangong 05 будет доступен с одним электромотором мощностью 286 лошадей, который приводит в движение задние колеса. Энергетическое обеспечение обеспечат литий-железо-фосфатные аккумуляторы, производимые компанией CATL совместно с FAW. Указаны два варианта пробега — 550 и 750 километров по стандарту CLTC. Снаряженная масса этих моделей составит 1890 и 2018 кг соответственно. В обоих случаях максимальная скорость будет ограничена на уровне 200 км/ч. Другие технические детали пока остаются неизвестными.


#китай #автомобили #транспорт #рынок #hongqi
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