По имеющимся данным, её чипы будут использоваться в графических ускорителях Huawei.

Китайские производители памяти активизировались в сфере HBM, поскольку одна из местных компаний объявила о старте опытного производства по технологии HBM2.

Китай полностью включился в соревнование в области искусственного интеллекта, поскольку приоритетом для страны стало развитие этой технологии, которую она рассматривает как вопрос национальной безопасности. С введением санкций против Китая со стороны администрации Байдена стало очевидно, что ряд местных производителей, таких как Huawei, представили свои собственные ИИ-решени. Согласно отчету Nikkei, компания Tongfu Microelectronics из Китая запустила опытное производство HBM2.

Стоит подчеркнуть, что Tongfu не является единственным игроком на рынке HBM, поскольку на рынке также присутствуют CXMT и Wuhan Xinxin. Оба производителя, как сообщается, добились значительных успехов в сферах DRAM и HBM в последние месяцы. Несмотря на то что Tongfu Microelectronics малоизвестна в большинстве стран, эта компания имеет хорошую репутацию благодаря своему партнёрству с AMD, причём «Красный гигант» является одним из её акционеров.

Кроме того, Tongfu занимает третье место среди мировых поставщиков услуг упаковки и тестирования полупроводников, однако, производство HBM является для них новой областью. Вероятнее всего, компания использует ключевые компоненты памяти и полупроводников от сторонних поставщиков, а затем выполняет сборку кристаллов HBM2, опираясь на свои уникальные навыки и опыт в данной сфере.

Забавно, что Tongfu, по слухам, является поставщиком процессоров искусственного интеллекта для Huawei. Несмотря на то что HBM2 отстаёт почти на два поколения от решений мировых лидеров, это, безусловно, значительное достижение для Китая.



