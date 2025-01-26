Устройство поддерживает подключение до трёх мониторов одновременно и имеет 16 ГБ DDR4-памяти

Minisforum анонсировал новый доступный мини-ПК UN150P, который работает на недавно представленном процессоре Intel N150 из серии Twin Lake. Это не первая модель с данным чипом, так как мини-ПК от Beelink и Acemagic уже вышли в декабре прошлого года.

По своим характеристикам Minisforum UN150P схож с Beelink EQ14 и Acemagic V1. Однако он отличается стильным корпусом, который, по утверждениям производителя, достаточно мал, чтобы удобно разместиться в большинстве в любом месте, к примеру, на обратной стороне монитора. Также новый мини-ПК Minisforum использует систему, которую бренд называет «охлаждением холодной волны». Эта технология призвана обеспечить процессору Intel N150 оптимальную производительность при низком уровне шума.





Одной из ключевых особенностей Minisforum UN150P является обширный набор портов для подключения. В него входят: два USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-A, два HDMI, один 2.5G Ethernet и один слот для карты MicroSD.

Благодаря одному порту USB Type-C и двум HDMI, мини-ПК способен поддерживать три дисплея одновременно. Для беспроводного соединения предусмотрены WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Также стоит отметить, что этот мини-ПК может быть оснащён до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 в одноканальном режиме и до 3 ТБ дискового пространства.

Что касается стоимости, Minisforum UN150P предлагается только в одной версии с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища. На данный момент он доступен по цене в 219 долларов.