Команда раскрыла некоторые дополнительные механики и функции игры

В преддверии релиза новой части Assassin's Creed, компания Ubisoft представила дополнительную информацию о вводимых функциях. Сообщается о более двадцати опций, связанных с навигацией, управлением, визуальными эффектами и звуковым сопровождением игры Assassin's Creed Shadows. Геймеры могут рассчитывать на наличие ключевых опций доступности, таких как различные режимы для людей с дальтонизмом и экранное озвучивание, а также настраиваемый интерфейс, элементы которого имеют регулируемую прозрачность и могут быть перемещены по желанию.

Что касается более уникальных и менее распространенных возможностей, то Assassin's Creed Shadows оснастит игроков аудиоподсказками, которые помогут им ориентироваться в игровом мире и находить нужные маршруты.

Как и другие параметры доступности игры, звуковые подсказки являются опцией, которую можно включать и отключать. К ним прилагается удобный глоссарий, который помогает игрокам лучше понять звуковые подсказки. В базе знаний меню Codex будет содержать все инструкции, с которыми игрок уже познакомился, в то время как игра будет автоматически выделять и объяснять различные нововведённые механики в меню.

Режимы Guided и Exploration из Assassin's Creed Odyssey и Valhalla также найдут своё место в Shadows. Режим Guided по-прежнему предложит упрощённый игровой процесс, позволяя игрокам передвигаться от одного маркера карты к другому, что упростит прохождение. В то же время, миссии в режиме Exploration предоставят игрокам ориентировочные описания мест назначения, которые нужно будет использовать для определения дальнейшего пути.

В связи с этим разработчики не так давно подтвердили внедрение механики разведки в игру. К примеру, если задание указывает на то, что цель находится в Кобе, но эта зона карты пока затянута туманом, игроки смогут заплатить, чтобы узнать местоположение этого региона перед тем, как продолжить поиски.

Боевая система и элементы скрытности в Assassin's Creed Shadows будут иметь четыре уровня сложности, что даст игрокам возможность точно настроить характеристики врагов, такие как их стойкость, сила и внимательность. Кроме того, в игре предусмотрены два режима ближнего боя, один из которых даст возможность выполнить все атаки одним нажатием кнопки, вместо того чтобы использовать комбинации. Быстрые события также можно будет упростить или полностью отключить.