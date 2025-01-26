Обычно младшие флагманы новых линеек видеокарт могли обойти мощнейшие решения предыдущего поколения. На этот раз не получилось.

Видеокарта RTX 5090 оказалась менее впечатляющ, чем ожидалось. Однако, RTX 5080 оказалась настоящим разочарованием. Хотя эта видеокарта нацелена на замену RTX 4080, она, как предполагается, не сможет превзойти RTX 4090. Обычно смена поколений от Nvidia приводит к тому, что карты класса 70/80 способны заменить графические процессоры класса 80/90, но в данном случае это может не произойти.

Естественно, необходимы надёжные игровые тесты для подтверждения этих предположений, однако, утечка синтетических тестов уже начинает раскрывать возможности RTX 5080. Результаты тестирования RTX 5080 на платформах Geekbench и 3DMark демонстрируют ранние результаты тестирования RTX 5080 в Time Spy.

Согласно представленному снимку экрана, графический процессор получил 32 701 балл, что значительно ниже результатов RTX 4090, который набрал 36 318 баллов. Это создает заметную разницу в производительности в 10%, что противоречит ожиданиям по улучшению характеристик в новых поколениях, как это было с RTX 4080 по сравнению с RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Ситуация становится еще более критичной, когда речь идёт о результатах тестирования в Geekbench.

Хотя тесты Geekbench часто считаются не совсем точными, они могут дать полезную информацию о чистой мощности графических карт. Один из пользователей с системой, в которой установлен Ryzen 7 9800X3D в сочетании с GeForce RTX 5080, провёл тестирование графического процессора в Vulkan и OpenCL. Несмотря на наличие нескольких тестов с тем же GPU, результаты вышли весьма неплохими. В Vulkan RTX 5080 получил 281 746 баллов, а в OpenCL — около 278 138 баллов.

Система с видеокартой RTX 4090, используя аналогичную конфигурацию с процессором Ryzen 7 9800X3D, набирает 365013 баллов в Vulkan и 337319 баллов в OpenCL. Это указывает на значительное преимущество в 23% в Vulkan и 17,6% в OpenCL по сравнению с RTX 5080.

RTX 5080, однако, демонстрирует лучший результат относительно RTX 4080, хотя разница не столь велика. RTX 4080 с настройкой Ryzen 7 9800X3D получает 259403 балла в Vulkan и 254007 в OpenCL. Это составляет прирост в 8% и 9% по сравнению с RTX 4080, что выглядит не слишком впечатляюще. Тем не менее, стоит подождать более надёжных тестов, особенно игровых, чтобы увидеть реальную мощность RTX 5080.