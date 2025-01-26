За 125 минут новейшая система преодолела 1500 километров и ударила прямо по намеченному месту

Корейская Народная Демократическая Республика провела тестирование новейшей стратегической управляемой крылатой ракеты, предназначенной для подлодок. Данная информация предоставлена Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

25 января 2025 года Главное управление ракетостроения страны провело первый пуск новейшей морской крылатой ракетной системы. В заявлении ЦТАК сообщается, что боеприпас пролетел 1500 километров в течение 125 минут и ударила точно по заданному месту, поразив установленную цель. Тестирования проходили под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщили в Пхеньяне, создание и внедрение этой крылатой ракеты должно усилить стратегическое сдерживание возможных противников, к которым Корейская Народная Демократическая Республика в первую очередь относит Соединённых Штаты Америки и Южную Корею. По их мнению, именно американская сторона несёт ответственность за напряженность во всём регионе, увеличивая своё военное присутствие и проводя многочисленные учения.

«С учётом того, что Штаты игнорируют суверенитет и безопасность КНДР, необходимо отвечать на их действия исключительно жесткими мерами», — заявили в Министерстве иностранных дел КНДР.