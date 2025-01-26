Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Sony заявила о прекращении выпуска записываемых Blu-ray-дисков
Однако, компания пока продолжит выпускать стандартные диски для розничных продаж

На днях Sony сделала объявление, в котором сообщила, что со следующего месяца больше не будет производить записываемые диски Blu-ray. Также в феврале будут окончательно прекращены выпуска мини-кассет MiniDV, пишущих MiniDiscs и дисков формата MD-Data.

Важно отметить, что записываемые диски Blu-ray больше не будут выпускаться. Однако, обычные Blu-ray-диски, используемые розничными сетями для реализации фильмов, видеоигр и прочих медиа, продолжат выпускаться, так что формат еще не исчезает.

Данный шаг является частью общей тенденции среди производителей, отказавшихся от физических носителей. В декабре 2024 года LG сообщила, что прекращает выпуск и продажу проигрывателей Blu-ray. Несмотря на то что Sony продолжает производить Blu-ray проигрыватели наряду с несколькими другими OEM-производителями, кажется, что физические носители находятся на пути к упадку. Учитывая значительный рост популярности потокового мультимедиа и таких консолей, как PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которые активно переходят на стриминг, спад интереса к физическим носителям не вызывает особого удивления.

Покупатели всё ещё имеют возможность приобретать записываемые Blu-ray диски от компаний, таких как Verbatim, которые предлагают различные объёмы хранения в магазине Amazon. Тем не менее, неясно, насколько долго эти продукты останутся в продаже. Кажется, что большинство потребителей предпочитают использовать внешние HDD и похожие устройства, не подверженные повреждениям и другим рискам окружающей среды, для сохранения своих данных вместо оптических носителей.

#sony #blu-ray #диски #хранилища
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
5
Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
4
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
17
Искусственный интеллект Gemini и ChatGPT появился на Android
4
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
7
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
Новая технология Массачусетского института позволяет получать аммиак из скважин под землёй
+
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
2
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
3
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
36
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
8
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
15
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
1
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
6
Концерн «Калашников» представит новый пулемет РПЛ-7 с калибром 7,62 мм на выставке IDEX-2025
1
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
+
AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 25.1.1 без статуса WHQL с поддержкой двух новых игр
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
9
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
133
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
12
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
21
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
+
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
10
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

Ренбокот
11:18
Поколение RTX 4xxx и 5ххх я считаю провальным. Эти карты не прибавляют мощность, а улучшает DLSS, которым пользуются только люди с плохим зрением, остальным DLSS не нравится. Опять же мало памяти. Поэ...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Archimedes
11:18
Пусть вместе со страданиями сразу анализируют на мстительность. А то он им покажет!
Ученые исследуют возможность "страдания" ИИ для определения его разумности
botph
11:17
Так бриташки 3к метров заявляют для подводного беспилотного дрона. Без людей всяко проще обеспечит глубоководность.
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
Глеб Островский
11:16
Для игровой сборки варианта на 850 ватт выше крыши, он тут голдовый с высоким кпд и практически без просадок. Кому киловаттники надо и тем более есть на 1300 я даже не представляю.
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
Nvidia&Intel Hater
11:14
судя по твоей аве ,туда тебе постоянно пихают.все знают шешун что ты из категории -защекан натуральный
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Пётр Соловей
11:13
Почему только для бетонных??
Xiaomi представила умный потолочный светильник D20 с датчиком обнаружения присутствия
Александр Ломакин
11:13
Автор так и не раскрыл тему, нужен-ли апгрейд или замена. Прежде чем думать об апгрейде - необходимо выжать максимум из имеющейся сборки. Ради интереса по совету автора посмотрел калькулятор производи...
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
VAKT
11:11
Согласен. Да и матизы были для города очень в тему, особенно с литровыми моторами - кондиционер нормально тянул.
В Запорожье хотят возродить Запорожский автомобилестроительный завод
Михаил Ухов
11:11
Значит Робокопа туда пусть ставят,он точно не упустит вора
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
Overseer man
11:05
Покупатели RTX 5000 серии слушайте свой гимн. Вы это заслужили. https://www.youtube.com/watch?v=tuXzZXT3pFw
В MSI подтвердили, что первые партии RTX 5090 и RTX 5080 будут в небольшом количестве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем