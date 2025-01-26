Однако, компания пока продолжит выпускать стандартные диски для розничных продаж

На днях Sony сделала объявление, в котором сообщила, что со следующего месяца больше не будет производить записываемые диски Blu-ray. Также в феврале будут окончательно прекращены выпуска мини-кассет MiniDV, пишущих MiniDiscs и дисков формата MD-Data.

Важно отметить, что записываемые диски Blu-ray больше не будут выпускаться. Однако, обычные Blu-ray-диски, используемые розничными сетями для реализации фильмов, видеоигр и прочих медиа, продолжат выпускаться, так что формат еще не исчезает.

Данный шаг является частью общей тенденции среди производителей, отказавшихся от физических носителей. В декабре 2024 года LG сообщила, что прекращает выпуск и продажу проигрывателей Blu-ray. Несмотря на то что Sony продолжает производить Blu-ray проигрыватели наряду с несколькими другими OEM-производителями, кажется, что физические носители находятся на пути к упадку. Учитывая значительный рост популярности потокового мультимедиа и таких консолей, как PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которые активно переходят на стриминг, спад интереса к физическим носителям не вызывает особого удивления.

Покупатели всё ещё имеют возможность приобретать записываемые Blu-ray диски от компаний, таких как Verbatim, которые предлагают различные объёмы хранения в магазине Amazon. Тем не менее, неясно, насколько долго эти продукты останутся в продаже. Кажется, что большинство потребителей предпочитают использовать внешние HDD и похожие устройства, не подверженные повреждениям и другим рискам окружающей среды, для сохранения своих данных вместо оптических носителей.