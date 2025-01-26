Также сообщается, что версия для консоли получит поддержку NVIDIA DLSS 2 Super Resolution и Ray Reconstruction.

DOOM: The Dark Ages была анонсирована 15 мая на конференции Xbox Developer Direct 2025, и студия id Software также поделилась с прессой обширной информацией в ходе своей презентации и сессии вопросов и ответов, о которой мы сообщили здесь.

На данный момент игра официально запланирована для выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Тем не менее, как утверждает испанский инсайдер eXtas1s, DOOM: The Dark Ages также появится на Nintendo Switch 2. Он отметил, что эта информация остаётся незаслуженно скрытой, поскольку Nintendo должна дать согласие на выпуск любой новой игры на Switch 2 до того, как будет сделан официальный анонс.

Теперь это уже не вызывает удивления. В конце концов, Microsoft давно не испытывает трудностей с поддержкой платформ Nintendo и старается увеличить мультиплатформенную поддержку. Гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер недавно появился в новом видео Q&A, размещённом на канале Дэнни Пенья на YouTube, где он вновь указал на возможность появления большего числа мультиплатформенных игр и выразил свою заинтересованность в Switch 2.

На самом деле, единственный вопрос, который может возникнуть у кого-то по поводу выхода DOOM: The Dark Ages на Switch 2, касается уровня технической реализации. С другой стороны, возвращение 2016 года было инициировано на оригинальной консоли Switch благодаря разработчикам из Panic Button, которые также ответственны за портирование DOOM Eternal на гибридную платформу Nintendo. Это делает слухи вполне обоснованными.

Естественно, владельцы Switch 2 не смогут воспользоваться всеми техническими возможностями. На ПК игра будет иметь трассировку лучей и NVIDIA DLSS 4 с Multi Frame Generation. Однако, согласно слухам, Switch 2 должна обеспечить поддержку NVIDIA DLSS 2 Super Resolution и Ray Reconstruction, но без возможности генерации кадров.