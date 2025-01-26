Устройство Morefine S800 имеет габариты всего 149х147х55 миллиметров и дизайн в стиле «киберпанк»

Китайская компания Morefine презентовала новый компактный компьютер под названием S800. Его размеры составляют всего 149х147х55 миллиметров, а корпус отличается необычным внешним видом. Верхняя часть устройства имеет дизайн и логотип в киберпанковском стиле.

Все модели S800 оборудованы процессором Intel Core Ultra 9 185H. Хотя у него нет отдельной видеокарты, пользователи могут подключить внешнюю. В частности, возможное подключение eGPU осуществляется через USB 4, однако, стоит учитывать, что это ограничивает производительность графики по сравнению с более мощным подключением OCuLink.

Кроме того, мини-ПК имеет два слота для оперативной памяти, поддерживающей до 96 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. Интересно, что устройство может принимать два SSD накопителя формата M.2 2280, которые соединены через четыре линии PCIe 4.0. Кроме того, имеется возможность установить 2,5-дюймовый SSD толщиной до 0,27 дюйма, что делает обновление хранилища весьма простым.

В качестве альтернативы доступны внешние решения для хранения, которые можно подключить через USB 3.0, ведь мини-ПК комплектуется двумя подходящими портами и четырьмя USB 2.0. Кроме того, один из двух Ethernet-портов способен обеспечить скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с, а HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 можно использовать для подключения к видеопанели. Также предлагается поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Модель Morefine S800 стала доступна для предварительного заказа напрямую у производителя, начиная с цен на уровне 660 долларов. Покупатели имеют возможность выбрать мини-ПК в конфигурации barebone. Ожидается, что первые поставки начнутся в середине февраля.