При этом в испытании Vulkan новинка продемонстрировала 37-процентный прирост

После презентации новых видеокарт Nvidia всё интернет-сообщество в первую очередь обратила внимание на GeForce RTX 5090. В сети уже немалое количество различных тестов, сравнений и других анализов по старшему флагману линейки. Однако, настало время обратить внимание на следующий графический процессор Blackwell — GeForce RTX 5080.

Эта модель имеет немного больше CUDA-ядер, чем предшественница, и оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Тем не менее, согласно тестированию Nvidia, прирост производительности незначителен — по крайней мере, без активных технологий DLSS и других методов оптимизации. Теперь, наконец, можно проанализировать результаты GeForce RTX 5080 в тестах Geekbench и Blender.

В OpenCL-тесте от Geekbench она набрала 256 138 баллов, что всего на 3% больше, чем у GeForce RTX 4080, который, согласно базе данных, имеет средний показатель 247 392 балла. Благо, GeForce RTX 5080 продемонстрировал впечатляющие результаты в тестах на Vulkan, набрав 261 836 баллов, что на 37% больше по сравнению с предыдущим поколением, которое имело в районе 191 000. Этот графический процессор достигает тактовой частоты 2,6 ГГц и не испытывает проблем с троттлингом. В тестах Blender, RTX 5080 показывает средний результат 9063,77 балла, что делает его примерно на 10% более быстрым, чем RTX 4080, который набрал 8286,35. В общем, GeForce RTX 5080 не кажется особенным улучшением в плане производительности.