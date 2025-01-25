Однако потребление при этом составило в районе 1000 Вт

Менеджер представительства ASUS в Поднебесной Тони Ю провёл тестирование флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 ROG Astral с использованием охлаждения на основе жидкого азота и добился невероятных результатов.

Для разгона Тони выбрал LN2 — лучший вариант для экстремального оверклокинга. С его помощью ему удалось добиться рекордной частоты графического процессора в 3390 МГц и скорости памяти 34 Гбит/с. Эти показатели на 21% превышают стандартные значения, рассчитанные на 28 Гбит/с.

Что касается производительности, видеокарта была протестирована в нескольких бенчмарках, таких как 3DMark Time Spy Extreme, Fire Strike Ultra, Port Royal и Wild Life Extreme. В отношении повышения производительности, разогнанный графический процессор ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral продемонстрировал улучшения на уровне 25% в 3DMark Port Royal, 18% в Time Spy Extreme и 12% в FireStrike Ultra. Это достаточно значительный прогресс. Он стал возможен благодаря увеличению тактовой частоты на 41% до 3,4 ГГц. Прирост составил практически 1 ГГц, если сравнивать частоту стандартной NVIDIA GeForce RTX 5090. При этом видеокарта потребляла около 1000 Вт, а общая мощность системы достигала почти 1800 Вт. Тони также опубликовал ряд подробных высококачественных изображений кристалла NVIDIA GB202 Blackwell и новой GDDR7-памяти, размещенной на плате GeForce RTX 5090. Отмечается, что игровые графические процессоры NVIDIA RTX Blackwell созданы на основе 4-нм техпроцесса TSMC, содержат до 92 миллиардов транзисторов, обеспечивают производительность 4000 TOPS AI, 380 RT TFLOPs и 125 TFLOPS в вычислениях FP32. GDDR7 предоставляет собой логичное продолжение GDDR6, предлагая удвоенную пропускную способность и скорость передачи данных по сравнению с предшественницей. Это достигается благодаря повышенной частоте и сниженной потребляемой мощности. Новая память также поддерживает PAM4, а материалы печатной платы, использованные в графических процессорах серии RTX 5000, отличаются высоким качеством с инженерной точки зрения.

Графический процессор Nvidia Blackwell GB202 обладает площадью 922 квадратных миллиметра, что на 21% больше для того же технологического процесса. Это значительное увеличение размера кристалла, что объясняет, почему Nvidia устанавливает цену в 2000 долларов за видеокарты модели RTX 5090. У Nvidia всё еще есть потенциал для разработки версии Titan или Ti. Шансы на создание модели для рабочих станций с улучшенной конфигурацией ядра и увеличенной памятью всё же остаются.

