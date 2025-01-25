Устройство смогло показать средний фреймрейт в 19,39 кадра, тогда как смартфон от Apple демонстрирует лишь 14,2

Стоит отметить, что Galaxy S25 Ultra уже опередил iPhone 16 Pro Max в многоядерных результатах Geekbench 6 на 20%. Сложно игнорировать ощутимое преимущество Apple в одноядерных показателях — чип A18 Pro по-прежнему лидирует в этой категории. Тем не менее, впечатляет, что Snapdragon 8 Elite демонстрирует лучшие результаты в многопотоке. По информации, предоставленной @TECHINFOSOCIALS, флагманский процессор Qualcomm вновь опережает A18 Pro в тесте Steel Nomad Light.

На этот раз разница в производительности значительно более заметна: Galaxy S25 Ultra показал результат на 36% выше, чем у iPhone 16 Pro Max, завершив тест с 2617 баллами, в то время как конкурент остановился на уровне 1922. Что касается частоты кадров, Galaxy S25 Ultra достиг в среднем 19,39 FPS, в то время как iPhone 16 Pro Max показал результат 14,2 FPS. Следует отметить, что тест Steel Nomad Light от 3DMark направлен на нагрузку графических процессоров с использованием чистых растеризационных процессов, что указывает на ощутимое преимущество Snapdragon 8 Elite над A18 Pro в тестах без трассировки лучей.

Одним из факторов, по которому Galaxy S25 Ultra опережает iPhone 16 Pro Max, является наличие более быстрой версии Snapdragon 8 Elite, чьи производительные ядра работают на повышенных частотах. Однако, стоит подчеркнуть, что Steel Nomad Light не нагружает процессор, что может указывать на то, что графический процессор Adreno, в тандеме с чипом, функционировал на более высоких тактовых частотах. В любом случае, Samsung прекрасно справилась с Galaxy S25 Ultra. Увеличенная испарительная камера флагманского устройства наверняка оказывает полезное влияние при проведении различных тестов.



