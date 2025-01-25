25 января автомобиль впервые поучаствует в тольяттинской «Гонке чемпионов»

Команда Lada Sport представила видеоролик, посвящённый новинке от АвтоВАЗа – специальной модификации седана Iskra, созданной для участия в ледовых гонках. В записи подробно рассматриваются как внешний вид, так и интерьер четырёхдверного автомобиля, а также технические характеристики его двигателя. В движении машину демонстрировал многократный чемпион и пилот команды Lada Sport Кирилл Ладыгин.

Эта версия Lada Iskra, по всей видимости, заменит в автоспортивной программе АвтоВАЗа ледовую модель Lada Vesta. При разработке автомобиля специалисты команды, согласно словам гоночного инженера Константина Гыстарова, решили увеличить отдачу на низких оборотах. В результате, Iskra получила 1,8-литровый двигатель, для сравнения в Vesta устанавливался 1,6-литровый, но этот двигатель был не просто взят из гражданских моделей, а полностью спроектирован заново на основе стандартного блока 1.6.

Рабочий объём был увеличен. Двигатель получил уникальный выпускной коллектор. В результате он развивает мощность в 173 лошадиные силы и отличается более широкой и плоской кривой крутящего момента. С ним работает полноценная секвентальная коробка передач на пять скоростей.

В подвеске установлены койловеры и доработанные рычаги, а на задние колёса поставлены тормоза от Lada Vesta, передние остались стандартными. Впервые показан интерьер «прокаченной» Iskra, где помимо спортивных сидений и каркаса появился новый спортивный руль, улучшенный ручник и современный пульт управления электрооборудованием в сочетании с гоночными приборами.

Полноценный дебют этой Lada Iskra запланирован на традиционной тольяттинской «Гонке чемпионов», которая состоится 25 января. Запуск гражданской версии намечен на весну, но конкретных планов по созданию спортивной Iskra для общественных дорог у компании пока нет.