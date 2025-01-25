eBay уже заполонили объявления с новыми флагманами по цене в несколько раз дороже РРЦ

Во время запуска новых графических процессоров часто можно встретить людей, стремящихся оформить предварительные заказы на ожидаемые модели, стремясь воспользоваться эффектом FOMO на рынке. В прошлом уже можно было наблюдать, когда проводились предпродажные кампании для графических карт Nvidia, особенно для их топовых версий, и, похоже, эта тенденция продолжится с выходом серии RTX Blackwell. Сейчас на вторичном рынке появляются новые объявления, в которых различные модели GeForce RTX 5090 продаются за нереальные деньги, и некоторые из продавцов утверждают об «эксклюзивном» доступе к этим устройствам.

Есть риск стать жертвой таких мошенничеств, так как объявления выглядят вполне правдоподобно, а продавцы зачастую накручивают высокие рейтинги. Это заставляет обычного потребителя верить, что он получит желаемую модель. На зарубежной площадке eBay некоторые предложения с GeForce RTX 5090 доходят до 7000 долларов, что более чем втрое превышает рекомендованную розничную стоимость видеокарт. Выбор таких моделей, как ASUS ROG Astral и Founders Edition, более распространён из-за наличия большего количества официальных изображений.

Как сообщали некоторые источники, Nvidia GeForce RTX 5090 будет трудно достать, это подтвердили и представители «Зелёного гиганта». Кроме того, недавно появилась информация о том, что команда принимает меры по контролю розничного распространения, чтобы предотвратить доступ спекулянтов к первично доступным запасам, и будет интересно увидеть, насколько это будет эффективно. Учитывая, что предложение окажется ограниченным, первичные розничные предложения будут, скорее всего, сопровождаться завышенными ценами, что стоит учесть при желании заполучить одну из новинок.