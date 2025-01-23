Также в компании заверили, что в момент старта покупатели не столкнуться с проблемами по наличию видеокарт.

Видеокарты серии RX 9070 от AMD, несомненно, стали объектом активных обсуждений, особенно в свете их графика выхода. Новые графические процессоры на архитектуре RDNA 4 должны быть представлены в марте — всего через два месяца после их официального анонса. Это первый случай, когда AMD предприняла такой шаг. Причины этого решения довольно разнообразны, и, как указал вице-президент и CEO компании Дэвид Макафи, задержка связана с «последней оптимизацией». Он отметил, что AMD стремится сделать запуск линейки RX 9070 максимально успешным.

В то же время, программное обеспечение от AMD, по всей видимости, вызовет более положительную реакцию, поскольку ожидается, что FSR 4 будет совместимо с рядом популярных игр, в отличие от предыдущих версий, где количество поддерживаемых проектов в момент запуска было довольно скудным.

К тому же, архитектура RDNA 4 также получит улучшенные драйверы, что может означать отсутствие значительных ошибок или проблем с производительностью, связанных с программным обеспечением. В целом, AMD настроена с оптимизмом относительно выхода новой линейки графических процессоров RX 9070.

Интересный момент заключается в том, что AMD также отметила, что уровень запасов в момент выхода станет довольно ощутимым, поскольку множество розничных сетей начали активнее пополнять ассортимент продукции.

«У нас также есть широкий круг партнеров, выпускающих видеокарты серии Radeon 9000, и хотя некоторые из них уже начали формировать начальные запасы в розничных магазинах, следует ожидать, что на момент запуска будет доступно гораздо больше видеокарт от партнеров», — заявили в компании.

В отличие от Nvidia, которая, как сообщается, сталкивается с ограниченным количеством поставок для серии RTX 50, похоже, что команда «Красных» получила преимущество в этой области. Достаточное количество запасов на старте означает, что покупатели не будут испытывать серьёзных трудностей с приобретением нужных им моделей. Это, в свою очередь, может способствовать росту продаж графических карт серии RX 9070. Решения AMD должны предложить одно из наиболее привлекательных соотношений производительности и стоимости на рынке.