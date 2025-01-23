Один из зарубежных интернет-магазин раскрыл предполагаемую дату начала продаж

Интернет-магазин Proshop объявил точную дату выхода видеокарты Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Ожидается, что презентация новинки состоится 20 февраля 2025 года в 15:00 по местному времени. Ранее Nvidia анонсировала лишь месяц релиза.

При вводе в поисковой строке сайта ритейлера RTX 5070 Ti можно найти три модели от компании ASUS, на которых указано: Запуск – 20 февраля – 15:00. Это, вероятно, и есть дата официального выхода товара. Nvidia упоминает только сам месяц февраль для RTX 5070 Ti. Видеокарта будет продаваться по цене 879 евро.

Однако пока неясно, учитываются ли в этой информации возможные задержки, о которых сообщают источники из сферы дистрибьюторов и производителей в секторах ноутбуков. Для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080 Proshop указывает известную дату выхода — 30 января. При этом поиск по RTX 5070 в магазине не выдает никаких результатов.

Подробно представлены уникальные конструкции от ASUS. Модели GeForce RTX 5070 Ti Prime (OC) и GeForce RTX 5070 Ti TUF OC оснащены охлаждением с тремя вентиляторами, однако, версия TUF имеет более широкий кулер. Последняя предлагает три порта DisplayPort и два HDMI на задней панели, в то время как вариант Prime также включает три порта DisplayPort, но всего один HDMI.