Смартфон получил улучшенную сверхширокоугольную камеру, некоторые изменения в дизайне и расширенные возможности в сфере ИИ.

Samsung показала свой старший флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra на мероприятии Galaxy Unpacked. Перед анонсом модель Ultra стала предметом множества утечек информации и многие из них подтвердились.

Galaxy S24 Ultra выделялся более резкими контурами и плоской рамкой. Несмотря на то что Galaxy S25 Ultra сохраняет плоскую фронтальную панель своего предшественника, можно заметить и некоторые улучшения. Одним из ключевых обновлений в дизайне стали закругленные грани, которые повышают удобство использования. Аппарат также стал значительно легче, его масса составляет 218 граммов. Дисплей S25 Ultra также получил улучшения. Одной из его сильных сторон является внедрение второго поколения защитного стекла Corning Gorilla Glass Armor, которое обеспечит заметное усиление защиты экрана и предложит первый в своем сегменте антибликовый экран. Размер дисплея немного увеличился с 6,8 до 6,9 дюйма. Он оснащён панелью Dynamic AMOLED 2X и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер Galaxy S25 Ultra, то обновления не вызывают особого восторга. Конструкция камеры осталась прежней, как у Galaxy S24 Ultra, включающей основную 200-мегапиксельную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельный перископический зум-объектив с 5-кратным увеличением. Одним из значительных обновлений стал сверхширокоугольный объектив, который вырос до 50 Мп, что представляет собой серьёзный прогресс по сравнению с 12 Мп у предшественника.

Компания Samsung также подтвердила, что в линейке S25 будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite. Galaxy S25 Ultra демонстрирует заметный рост производительности по сравнению с S24 Ultra. Новая версия Ultra отличается увеличенной оперативной памятью, теперь она составляет 16 ГБ вместо прежних 12 ГБ. Это улучшение значительно расширяет возможности многозадачности смартфона и повышает общую производительность. При этом объём встроенной памяти вырос до 1 ТБ.

Как и следовало ожидать, Samsung не стал сильно изменять аккумулятор и функции быстрой зарядки. Устройство по-прежнему оборудовано батареей на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Одним из нововведений, представленных в настоящее время, является технология беспроводной зарядки следующего поколения Qi12, которая значительно ускорит процесс зарядки без проводов.

Galaxy S25 Ultra будет поставляться с интерфейсом One UI 7 на платформе Android 15. Компания обеспечит поддержку ПО на протяжении семи лет, а также предложит улучшенный интерфейс пользователя, нацеленный на предоставление работы с Galaxy AI.