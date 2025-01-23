Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Samsung представила свою самую старшую модель из линейки Galaxy S25 Ultra
Смартфон получил улучшенную сверхширокоугольную камеру, некоторые изменения в дизайне и расширенные возможности в сфере ИИ.

Samsung показала свой старший флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra на мероприятии Galaxy Unpacked. Перед анонсом модель Ultra стала предметом множества утечек информации и многие из них подтвердились.

Galaxy S24 Ultra выделялся более резкими контурами и плоской рамкой. Несмотря на то что Galaxy S25 Ultra сохраняет плоскую фронтальную панель своего предшественника, можно заметить и некоторые улучшения. Одним из ключевых обновлений в дизайне стали закругленные грани, которые повышают удобство использования. Аппарат также стал значительно легче, его масса составляет 218 граммов. Дисплей S25 Ultra также получил улучшения. Одной из его сильных сторон является внедрение второго поколения защитного стекла Corning Gorilla Glass Armor, которое обеспечит заметное усиление защиты экрана и предложит первый в своем сегменте антибликовый экран. Размер дисплея немного увеличился с 6,8 до 6,9 дюйма. Он оснащён панелью Dynamic AMOLED 2X и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер Galaxy S25 Ultra, то обновления не вызывают особого восторга. Конструкция камеры осталась прежней, как у Galaxy S24 Ultra, включающей основную 200-мегапиксельную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельный перископический зум-объектив с 5-кратным увеличением. Одним из значительных обновлений стал сверхширокоугольный объектив, который вырос до 50 Мп, что представляет собой серьёзный прогресс по сравнению с 12 Мп у предшественника.

Компания Samsung также подтвердила, что в линейке S25 будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite. Galaxy S25 Ultra демонстрирует заметный рост производительности по сравнению с S24 Ultra. Новая версия Ultra отличается увеличенной оперативной памятью, теперь она составляет 16 ГБ вместо прежних 12 ГБ. Это улучшение значительно расширяет возможности многозадачности смартфона и повышает общую производительность. При этом объём встроенной памяти вырос до 1 ТБ.

Как и следовало ожидать, Samsung не стал сильно изменять аккумулятор и функции быстрой зарядки. Устройство по-прежнему оборудовано батареей на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Одним из нововведений, представленных в настоящее время, является технология беспроводной зарядки следующего поколения Qi12, которая значительно ускорит процесс зарядки без проводов.

Galaxy S25 Ultra будет поставляться с интерфейсом One UI 7 на платформе Android 15. Компания обеспечит поддержку ПО на протяжении семи лет, а также предложит улучшенный интерфейс пользователя, нацеленный на предоставление работы с Galaxy AI.

#samsung #технологии #galaxy #s25 ultra
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
5
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Компания по управлению активами BlackRock: 2025 год станет «историческим» для криптовалютного рынка
1
Учёные разработали самый прочный в мире бронематериал с двумерной переплетенной структурой
+
В XDA назвали 5 причин не покупать процессоры Intel Core Ultra
15
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
+
Новая технология очистки воды эффективно преобразует морскую воду в питьевую без тонны химикатов
1
Учёные обнаружили в недрах земли значительное разнообразие микроорганизмов
+
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
В ночь на 22 января российская армия ударила по ключевым военным аэродромам Украины
+
Бывший продюсер BioWare рассказал о стадии производства Mass Effect 5 и будущем студии
3
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
3
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить сразу две камеры по 200 Мп
1
С 1 января игровые ноутбуки в РФ стали дороже на 25%, а к концу года цены вырастут ещё на 10-20%
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
6
Новые умные очки, имитирующие глаза насекомых, помогают восстанавливать зрение слабовидящим
+
Хакеры в Краснодаре при помощи DDoS-атак превратили платные парковки со шлагбаумом в бесплатные
1
Фанаты GTA 6 ожидают премьеру нового трейлера игры 30 января 2025 года
1

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
9
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
В чём Залужный неправ, когда назвал виновными в провале контрнаступа только Зеленского и Запад
1
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
7
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
О влиянии искусственного интеллекта на индустрию центров обработки данных - прогноз на 2025 год
+

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:26
Тут я её поддержу, 6уй вам а не российский газ.
Председатель Еврокомиссии признала, что цены на энергоносители в ЕС дороже, чем в США и Китае
Мишка Iii
14:22
Ага. Прям как в том анекдоте. Папа ты будешь меньше пить? Нет сына ты будешь меньше кушать.
Energizer запускает ноутбуки EnergyBook с ценой от $199
A224
14:19
хайль теста! :))
Дональд Трамп объявил о плане создания полностью американского "Железного купола"
Сергей Сурнов
14:13
Только для игрушек? что еще собрались производить тыкая в маленький экран?
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Сергей Сурнов
14:06
Ну вообще то 2400 как раз AV1 и поддерживает в обе стороны, только прог нет для этого.
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Слава Шишков
14:04
А почему уже не 7400f + ASRock B850M Riptide
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
OgoGoLog
14:04
Трасс М-4 и М-27 (она же А-147) уже мало?
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
FelsheR-zzzzz
14:02
Ох уж эти забаненные в российском инете укро дебилы:)) В Ростове начали строить скоростной трамвай. Весь проект рассчитан до конца 2028 года. к этому времени в донской столице модернизирую и проложат...
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
San Sanich
13:56
16 гигов оперативки в 2025? Ну ладно. Рефаб от Afox, спасибо проорал. Уж если хочется, берëм за 28 от нормального производителя. Asrock можно найти.
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Chihonya
13:52
ну и нахрена ты мне на прошку 990-ю ссылку кидаешь, она есть как с радиатором, так и без, речь вроде о OEM-версия PM9F1 идет, какие на них радиаторы епт?)))
Обзор Samsung 990 PRO версии PM9F1 OEM - лучший SSD 2025 года за свои деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем