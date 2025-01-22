Благодаря новому образцу подключения, адаптер может потреблять до 675 Вт без опасности повреждения

В Nvidia заверили, что невзирая на повышение энергопотребления видеокарт линейки GeForce RTX 5000, их разъёмы не будут оплавляться, как это было при запуске предыдущей серии.

Запуск графических процессоров Nvidia GeForce RTX 4000 столкнулся с проблемами, главным образом из-за разъёма 12VHPWR, что привело к перегреву и повреждению питания во многих устройствах. Это оказалось серьёзной неудачей, но, похоже, пользователям больше не следует беспокоиться, поскольку, по заявлениям Nvidia, обновлённый порт подключения новой серии RTX Blackwell должен предотвратить подобные инциденты.

Хотя у серии RTX 5000 потребление может доходить и до 600 Вт, она, судя по всему, защищена от перегрева разъёмов благодаря интеграции стандарта 12V-2x6. Если кратко, разъём 12V-2x6 поддерживает максимальную мощность в 675 Вт и оснащён специальными «сенсорными штифтами», которые контролируют напряжение и могут удостовериться, что разъём установлен правильно. Это не только предотвращает неправильную установку, но и, в случае прерывания соединения, защищает графический процессор от повреждения, поскольку подача энергии будет ограничена.

Накануне в сети засветилась и более монструозная модель из линейки Blackwell. Её потребление, согласно инсайдерам, может доходить до 800 Вт, а для запитывания адаптера используется уже два разъёма 12V-2x6. Это, судя по всему, прототип видеокарты RTX 5090 Ti, который мог выжать полную мощь из чипа GB202-200-A1.