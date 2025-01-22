Исходя из заявлений менеджера по развитию продуктов и бизнеса AMD Мартейна Бунстра, Ryzen 9 9800X3D является наиболее оптимальным решением для гнйминга

9800X3D не является единственным вариантом с 3D V-Cache из линейки Zen 5. Не так давно компания представила модели Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, ориентированные на выдающуюся производительность. Всё же, по словам менеджера AMD по продуктам и бизнесу Мартейна Бунстра, отличия в игровой производительности между 9950X3D, 9900X3D и 9800X3D будет незначительной из-за различий в использовании ядер и потоков в современных играх.

Текущие игры хорошо работают на восьмиядерных системах, поэтому для большинства игроков переход на 9950X3D и 9900X3D может быть нецелесообразным. Учитывая, что конфигурация 3D V-Cache в первую очередь выгодна геймерам, будет интересно увидеть, как будущие решения X3D проявят себя на рынке.

В части характеристик, процессор Ryzen 9 9950X3D включает 16 ядер и 32 потока, предлагая до 144 МБ кэша. Из этой суммы, 64 МБ приходятся на CCD Zen 5, и еще 64 МБ поступает от X3D. В свою очередь, модель Ryzen 9 9900X3D имеет 12 ядер с 24 потоками, обеспечивая общий кэш до 140 МБ. Дополнительные ядра в новых версиях могут предоставить различия в производительности по сравнению с Ryzen 7 9800X3D, но в игровых сценариях это различие может быть незначительным.

Ryzen 7 9800X3D завоевал значительную популярность не только благодаря выдающимся игровым возможностям, но и плохому запуску Intel ARL-S. Некоторые крупные продавцы столкнулись с нехваткой запасов, в то время как отдельные лица предлагают процессор X3D по высокой цене. Будет ли аналогичный успех у новых моделей 9950X3D и 9900X3D, покажет время, однако, их выход поможет сбалансировать спрос на процессоры с технологией 3D V-Cache.