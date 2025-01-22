Сообщается о поражении объектов в Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Российские вооружённые силы осуществили новую серию атак на объекты, находящиеся под контролем ВСУ. Ночью 22 января армия России, применяя дальнобойные ударные системы, главным образом дроны, нанесли удары по целям в Кировоградской области. В частности, был атакован военный аэродром в этом регионе.

Также дроны модели «Герань-2» использовались для ударов по объектам в Черкасской области. В этом случае также была повреждена инфраструктура одного из аэродромов украинских военных. Таким образом, действия российских вооружённых сил продолжают нацеливаться на военно-стратегические объекты, что свидетельствует о продлении боевых операций и увеличении интенсивности огня по ключевым инфраструктурным пунктам украинской армии.

Вновь аэродром в Староконстантинове, расположенный в Хмельницкой области, подвергся ударам. Данный военный объект украинских сил становится мишенью для российских беспилотников и ракет почти каждую неделю, причём атаки могут длиться по несколько дней подряд. Это существенно снижает эффективность украинской противовоздушной обороны, которая пытается защитить объект.

Минувшей ночью российские беспилотники прошли транзитом через Киевскую область и атаковали военный объект в Житомирской области. По некоторым данным, целью там также стал военный аэродром Воздушных сил Украины.