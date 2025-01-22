Таким образом подразделениям удалось расширить плацдарм на западе от реки Оскол, приблизившись тем самым к Купянску с севера.

Из Харьковской области приходят сообщения об очередном триумфе российских вооружённых сил. Стало известно, что благодаря грамотно организованной наступательной операции, армия России смогла увеличить свои подконтрольные территории на западе от реки Оскол и продвинуться на несколько километров в окрестностях пгт Двуречная.

На данный момент поступают сведения о взятии российскими подразделениями посёлка Западное. Упомянутый населённый пункт расположен на одной из стратегически важных для ВСУ трасс— дороге Р-79. Данная автодорога соединяет границу Белгородской области с Купянском, после чего ведет к районному центру Боровая, находящемуся на левом берегу Оскольского водохранилища. Далее маршрут продолжает движение на запад, до Изюма и дальше к границе Полтавской области.

Взятие населённого пункта Западный российской армией означает не только расширение плацдарма на западном берегу реки Оскол, но также сокращение расстояния до Купянска. От Западного до северной части Купянска остаётся примерно 14 километров по автодороге и около 8-9 километров по прямой линии.

Учитывая, что районы на востоке от Оскола, включая Лиман 1-й и Синьковку, также находятся под контролем Вооружённых сил Российской Федерации, гарнизону ВСУ в Купянске предстоят, мягко говоря, сложные времена. Командующему Сырскому придётся либо направлять значительные резервы на этот участок, чтобы попытаться остановить российские войска и вытеснить их за Оскол, либо столкнуться с нарастающим давлением вокруг Купянска.