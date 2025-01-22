Разработчики выпустят одно бесплатное обновление и три полноценных дополнения

Сегодня Warhorse Studios и PLAION, которые занимаются разработкой и изданием Kingdom Come: Deliverance 2, представили план пострелизного развития своей предстоящей ролевой игры от первого лица.

Запуск самой игры запланирован на 4 февраля. В течение 2025 года разработчики намерены регулярно обновлять игру, добавляя различные улучшения и новые элементы. Работа по этому плану начнётся уже этой весной с внедрения нескольких бесплатных улучшений. К ним относится функция парикмахерской, которая позволит настроить внешний вид персонажа, режим Hardcore для тех, кто стремится к более сложным испытаниям, а также скачки, где игроки смогут отточить свои навыки верховой езды и найти скрытые подарки.

Летом в Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет первый платный DLC под названием Brushes with Death. В этом обновлении Генри предстоит оказать помощь таинственному художнику с мрачным прошлым. Ему предстоит столкнуться с опасными ситуациями, чтобы разгадать сеть угрожающих заговоров.

Осенью дополнение Legacy of the Forge углубится в предысторию Генри, исследуя наследие его приемного отца Мартина. Генри возьмётся за восстановление некогда прославленной кузницы, проверяя свои кузнечные навыки и одновременно открывая забытые истории из далекого прошлого.

Зимой пройдёт третий и заключительный платный DLC под названием Mysteria Ecclesiae. Игроки смогут посетить монастырь Седлец. Индржиху поручено секретное задание, и ему необходимо ориентироваться в сложной обстановке, раскрывая скрытые тайны.

Кроме стандартной версии, есть еще два расширенных издания: Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition, которая стоит на 20 долларов больше базового и включает в себя сезонный абонемент, специальные щиты для сезонного прохождения, позволяющие игрокам настраивать свои щиты с одним из четырех уникальных дизайнов, а также полный комплект костюма Gallant Huntsman's Kit. Вариант Collector's Edition добавляет набор физических объектов за 199 долларов: статуэтку Генри и его коня Пебблза, эксклюзивную тканевую карту Аллеи Куттенберга, набор эмалевых значков Coats of Valor, легендарное Письмо Надежды и коллекционные карточки «Королевские мятежники».