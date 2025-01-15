Устройство получило аккумулятор ёмкость в 6600 мАч

Honor уже начала реализацию Magic7 Lite за пределами Китайской Народной Республике, раскрыв подробную информацию о его выходе в начале текущего месяца. Для справки, новое устройство средней ценовой категории было представлено одновременно с Magic7 Pro.

Magic7 Lite основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который включает четыре ядра Cortex-A78 и Cortex-A55. Внутри смартфона также имеется кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6600 мАч, который превосходит аккумулятор с емкостью 5270 мАч, поставляемый с Magic7 Pro. Magic7 Lite поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, в то время как беспроводная зарядка не предусмотрена.

Honor оснастила своё новое устройство основной камерой на 108 МП, дополненной сверхширокоугольной на 5 МП и фронтальной камерой на 16 МП. Кроме того, смартфон имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2700х1224 пикселей, плотностью 437 PPI, пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 120 Гц.

Magic7 Lite доступен по цене от €399,90, что примерно $413. Устройство в базовой конфигурации оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, с выбором между цветами Titanium Black и Titanium Purple.