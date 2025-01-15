Подробности о появлении новых моделей будут озвучены весной текущего года

Бренды Omoda и Jaecoo планируют расширить свои модельные ассортименты в России новыми электромобилями и гибридами. Согласно имеющейся информации, кроссоверы с электрическими и гибридными силовыми установками в данный момент проходят дополнительные испытания перед запуском, однако, дата старта продаж еще не известна.

На текущий момент в России доступны кроссоверы Jaecoo J7 и J8, которые оснащены бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра. На подходе к выходу на рынок являются те же модели, но с гибридными системами. К примеру, J7 будет иметь комбинацию мощностью 347 лошадиных сил и крутящим моментом 525 Нм. Более того, в компании Jaecoo рассматривают возможность запуска в продажу полностью электрического J6.

Бренд Omoda продолжает проведение испытаний аккумуляторной версии E5, основанной на популярном в России кроссовере C5. Эта модель с запасом хода в 430 километров была анонсирована для российского рынка более года назад, однако, осенью было известно о задержке начала продаж. В Omoda подтвердили, что продолжают наблюдать за развитием ситуации на российском автомобильном рынке. Согласно полученной информации, более подробные планы оба бренда огласят после выставки в Шанхае. Она должна будет открыться в конце апреля.

Также выяснилось, что Omoda намерена ввести в продажу уже в этом году более крупную модель, чем C5, обозначенную индексом C7. Бренд Jaecoo ранее заявлял о намерении расширить свою линейку новой относительно компактной моделью J5, которая будет предложена как с передним, так и с полным приводом.