Сообщается о прилётах по военным аэродромам украинских воздушных сил

Минувшей ночью армия России провела серию атак с использованием дальнобойных средств поражения, нацеливаясь на объекты украинских формирований и энергетическую инфраструктуру на подконтрольных Киеву территориях. Есть сведения, что в ходе ракетной атаки, выполненной с использованием авиаракет, пострадали цели в окрестностях города Стрый, расположенного в Львовской области.

По актуальным данным, были нанесены удары по важному объекту энергетической сферы украинского правительства - Бильче-Волицко-Угерскому подземному газохранилищу. Ранее это место уже подвергалось атакам. Киев стремился устранить их последствия в кратчайшие сроки. В настоящее время уточняется информация о новых разрушениях, нанесённых этому ПХГ в районе Стрыя.

Серия атак была направлена на цели в Киевской области. Удары приходились на районы Броваров и Борисполя. По информации, в ходе атаки была повреждена одна из партий боеприпасов, которая была доставлена на украинский театр боевых действий через Польшу.

В ночное время были слышны взрывы в Хмельницкой, Кировоградской и других областях. Поступают сообщения о том, что были поражены объекты украинских войск в городе Шепетовка.

Кроме того, применялись беспилотные летательные аппараты, с использованием которых были поражены военные аэродромы и другие объекты Вооружённых сил Украины в Полтавской области. Есть данные о нескольких волновых ударах в Лубнах.

Сигнал тревоги и режим угрозы ракетного удара не прекращают действовать во многих регионах, находящихся под контролем украинских формирований.