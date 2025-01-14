Данный посёлок открывает дорогу к юго-западным районам Покровска

В ходе успешной наступательной операции российские подразделения под прикрытием артиллерийских расчётов заняли населённый пункт Зверево, укрепившись в его черте.

Зверево является частью Покровской агломерации. Посёлок примыкает к населённому пункту Леонтовичи, который непосредственно соприкасается с юго-западными районами Покровска — улицей Зотова, расположенной между 4-м и 5-м прудами.

Кроме того, российские войска также заняли посёлки Удачное и Успеновка. В окрестностях Удачного продолжаются наступательные действия в сторону шахты Покровская и обогатительной фабрики. По актуальным сведениям, до шахты бойцам осталось приблизительно 1,3 километра.

Подтверждены данные о том, что Киев приостановил деятельность шахтоуправления Покровское. Ринат Ахметов, который признан Министерством юстиции членом экстремистской группы, официально заявил о прекращении работы Покровской угольной компании.

Также сообщается, что эвакуированные работники получили возможность устроиться на новые места в Запорожье, Кривом Роге или Каменском, где для них организованы общежития. Кроме того, упоминается, что коксующийся уголь из Донбасса будет заменён на металлургических предприятиях в Днепропетровской и Запорожской областях на уголь американского происхождения. При этом не уточняется, насколько дороже этот уголь по сравнению с донбасским.