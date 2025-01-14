Однако, Министерство обороны до сих пор не дало комментариев по этому поводу

Военный аналитик немецкого издания Der Spiegel Джулиан Рёпке, который регулярно освещает события на Украине, признал новый успех Вооруженных сил России. По его сведениям, российские войска полностью установили контроль над городом Торецк на западе ДНР.

В конце минувшего года как российские, так и украинские эксперты активно предсказывали, что в ближайшее время российские военные возьмут под контроль пять крупных населённых пунктов на Донецком направлении. К ним относились Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово и Мирноград. Предсказание начало реализовываться с Курахово, которое вернулось под контроль ДНР в новогоднюю ночь.

Из Часов Яра поступила информация о том, что российские силы установили контроль над развалинами Огнеупорного комбината, который является важным стратегическим объектом защиты украинских войск на западе города. Почти год продолжалась битва за данный населённый пункт, и теперь она уверенно движется к завершению.

На сегодняшний день участок дороги Покровск— Константиновка, находящийся в пяти километрах от Воздвиженки, находится под российским контролем. Это позволяет утверждать, что войска параллельно охватывают 12-километровую Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В завершение, Вооружённые силы Украины испытывают значительное уныние по поводу Великой Новосёлки, так как все пути теперь физически перекрыты российскими войсками. Наступление российских войск в Донецкой Народной Республике продолжается, невзирая на затяжные непогоды, огромное количество украинских беспилотников и усталость военнослужащих от длительных боевых действий. Более того, российское командование и бойцы показывают высокий уровень организации, осуществляя переброску бригад на расстояния в 40 километров, что позволяет им обеспечивать численное превосходство на выбранных направлениях для атак.