По мнению китайского руководства, это позволит сохранить 170 млн активных пользователей

По информации, поступившей от инсайдеров, в китайском руководстве рассматривают сценарий, при котором Илон Маск может приобрести американский филиал TikTok, если фирме не удастся успешно оспорить запрет на данный ресурс в США.

По словам источников, представители Пекина хотели бы сохранить TikTok под контролем ByteDance Ltd. Данная компания, в свою очередь, оспаривает предстоящую блокировку, подавая апелляцию в Верховный суд Соединённых Штатов. Однако, 10 января судьи в ходе заседания дали понять, что, вероятно, примут сторону действующей администрации. Крупные чиновники уже начали обсуждать возможные действия для TikTok в условиях кризиса, рассматривая различные подходы к взаимодействию с администрацией Дональда Трампа, где участвует и Маск. Источники, пожелавшие остаться анонимными, раскрыли детали этих конфиденциальных переговоров.

Возможная значительная сделка с одним из самых близких партнёров Трампа вызывает интерес у китайского руководства, которое, выразит свою позицию относительно потенциальной продажи TikTok. Одним из рассмотренных планов Маск может перехватить управление TikTok в Штатах и наладить совместное ведение бизнеса. С более чем 170 млн пользователей в Штатах TikTok способен усилить инициативы X по привлечению рекламодателей. Маск также создал независимую компанию в области ИИ под названием xAI, которая могла бы воспользоваться огромными массивами данных, получаемыми от TikTok.

В Пекине пока не пришли к единому мнению относительно дальнейших шагов и продолжают проводить предварительные консультации.