После пандемии данный рынок падал год к году. Ситуация изменилась лишь в 2024

В течение последних нескольких лет рынок смартфонов демонстрировал снижение объёмов продаж. Причины этого включают последствия пандемии COVID и дефицит важных полупроводниковых компонентов, что оказало значительное влияние на всю отрасль. Однако теперь, после непростых периодов, 2024 год стал знаковым моментом для восстановления рынка смартфонов.

В 2023 году падение продаж стало особенно очевидным, и отрасль столкнулась с самыми низкими показателями продаж за последние десять лет. Производители пытались адаптироваться к сложившейся ситуации, применяя различные подходы. Например, компании Samsung и Google начали интегрировать технологии искусственного интеллекта в свои устройства, чтобы повысить их привлекательность. На данный момент видно, что данный шаг принёс свои плоды обеим компаниям, особенно Samsung, которая, похоже, ощутила существенную выгоду от этой стратегии. Samsung удалось удержать звание ведущего бренда смартфонов с долей рынка в 19%. Apple занимает второе место с 18% глобального рынка.

По данным отчета Counterpoint Research, в 2024 году продажи смартфонов по всему миру увеличились на 4%. Xiaomi, похоже, оказался лучшим игроком в последние годы. В 2024 году китайская компания увеличила свою долю на глобальном рынке на 1% по сравнению с 2023 годом. Хотя это может показаться незначительным, в текущих условиях это стало важным достижением. На самом деле, Samsung и Apple потеряли по 1% своей доли на мировом рынке в прошлом году. Тем не менее, обе компании продемонстрировали достаточно стабильные экономические результаты.