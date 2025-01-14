Часть из них ВСУ оставили добровольно другие же пришлось забирать в ходе боестолкновений

Российские военные силы увеличили свои позиции в окрестностях хутора Калиново в Харьковской области, ведя наступление вдоль западного берега реки Оскол. Украинские формирования частично отступили, оставив ряд своих опорных пунктов. Такую информацию предоставил военный аналитик, офицер в отставке Андрей Марочко из Народной милиции ЛНР.

Штурмовые группы армии «Запад» смогли улучшить свои позиции на передовой, продвигаясь вдоль западного берега Оскола в районе, который ранее находился под контролем украинских войск. В некоторых случаях Вооружённые силы Украины предпочли избежать столкновения, оставив сразу несколько своих позиций. Другие пришлось выбить в ходе боевых действий. Это способствовало значительному расширению зоны контроля в этом регионе.

В настоящее время происходит освобождение контролируемых территорий, и в этом районе все ещё действуют несколько разрозненных украинских военных групп. Часть из них охотна сдаётся бойцам армии России. Параллельно российские войска наносят артиллерийские и авиационные удары по укреплениям, построенным украинскими военными в районе Кондрашевки.

Ранее сообщалось, что армия России организовала ещё один плацдарм в районе хутора Калиново, расположенного к югу от населённого пункта Двуречная.